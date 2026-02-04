Les constructeurs automobiles chinois mettent en place des plans de financement à plus long terme pour stimuler la demande

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les constructeurs automobiles chinois prolongent les délais de remboursement des clients jusqu'à huit ans afin de séduire les consommateurs dans un contexte de stagnation de la demande sur le plus grand marché automobile du monde.

La coentreprise de Nissan 7201.T avec Dongfeng 0489.HK a rejoint au moins 10 autres marques automobiles, dont Xpeng

9868.HK , Xiaomi 1810.HK et Geely 0175.HK , en proposant mardi des plans de financement à long terme et à faible taux d'intérêt, selon les vérifications de Reuters.

Le plan de huit ans de Dongfeng Nissan n'exige aucun acompte et annonce que les clients qui achètent son modèle Sylphy Classic n'auront qu'à effectuer un remboursement quotidien de 27 yuans (3,89 $), soit à peu près le montant nécessaire pour acheter un café par jour.

Tesla TSLA.O , souvent considéré comme un précurseur sur le marché des véhicules électriques, a été le premier à proposer un plan de sept ans en Chine en janvier, ce qui a incité ses rivaux à introduire des offres similaires de sept ans avec un acompte.

Les incitations à l'achat de la Model 3 et de la Model Y jusqu'à la fin du mois de février comprennent une extension des plans précédents allant jusqu'à cinq ans sans versement d'acompte.

Les prêts automobiles en Chine avaient auparavant une durée maximale de cinq ans, mais le régulateur financier du pays a assoupli les règles l'année dernière pour étendre la durée des prêts à la consommation à un maximum de sept ans afin de stimuler la faible consommation.

L'allongement de la durée de remboursement intervient également alors que le marché automobile chinois est en passe de connaître sa pire année depuis 2020, date du début de la pandémie de COVID-19, le gouvernement réduisant les subventions pour l'échange de véhicules à bas prix qui constituent la majeure partie des ventes de voitures neuves.

Dongfeng et Nissan n'ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters sur la façon dont le plan de huit ans s'aligne sur les règles réglementaires.

(1 $ = 6,9361 yuans chinois renminbi)