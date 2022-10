Les consommateurs plébiscitent les biotechnologies de Carbios afin de résoudre le problème de la pollution plastique

LES CONSOMMATEURS PLÉBISCITENT LES TECHNOLOGIES DE BIORECYCLAGE ET DE BIODÉGRADATION DE CARBIOS



Lors de la première étude, l’institut a présenté aux personnes interrogées le procédé de biorecyclage de Carbios. Cette nouvelle biotechnologie enzymatique favorise le recyclage biologique de tout type de déchets plastiques en PET (y compris les bouteilles, les emballages et les textiles) et repousse les limites du recyclage en matière de nombre de cycles.



Le résultat de cette étude montre clairement que les personnes interrogées en Europe et aux États-Unis considèrent la technologie de biorecyclage de Carbios comme véritablement unique et significativement plus innovante que les techniques conventionnelles de recyclage du PET (à savoir le recyclage thermomécanique). Plus important encore, les personnes interrogées, toutes régions géographiques confondues, estiment que la technologie de biorecyclage de Carbios est la plus pertinente pour répondre à leurs préoccupations ainsi qu’aux enjeux du recyclage.