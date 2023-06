Les conseils boursiers de la semaine du 5 au 9 juin 2023

Les conseils boursiers de la semaine. (© DR)

Nos conseils sur xx actions Amazon

Le leader mondial du commerce en ligne réfléchirait à une offre de téléphonie mobile gratuite pour ses abonnés Prime. Des négociations seraient en cours avec les principaux géants américains des télécoms. Une initiative destinée à fidéliser davantage les clients, alors que le nombre d’abonnés Prime d’Amazon n’aurait pas progressé sur un an. Actuellement, le groupe peine à convaincre sur sa capacité à retrouver une croissance plus conforme à son statut. De plus, ses perspectives dans le cloud continuent d’inquiéter. Sans parler des pressions inflationnistes qui vont peser sur l’activité pour l’exercice en cours. Nous maintenons un avis négatif sur l’action. Vendez

Apple

Le titre a touché un nouveau plus-haut historique à 184,90 $. Le géant de Cupertino pourrait bientôt atteindre les 3.000 milliards de dollars de capitalisation boursière. Apple a présenté son premier casque de réalité augmentée. Mais les investisseurs attendent davantage la marque à la pomme sur le thème de l'intelligence artificielle pour continuer à se positionner sur la valeur. Pour l'instant, la bonne tenue des ventes d'iPhone (55% des revenus totaux) soutient le cours de Bourse. Le rétablissement de la chaîne logistique en Chine lève aussi certaines incertitudes. Nous restons acheteurs du titre. Achetez

Bigben Lire la suite sur LeRevenu.com