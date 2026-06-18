Les conseillers de la FDA américaine se prononcent en faveur du vaccin antigrippal de Moderna

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Jeudi, les conseillers de l'Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux (FDA) se sont prononcés en faveur de l'autorisation du vaccin antigrippal " MRNA.O " de Moderna chez les adultes âgés de 50 ans et plus, estimant que ses bénéfices l'emportent sur les risques.

Les neuf membres du comité ont voté à l'unanimité en faveur de l'utilisation de ce vaccin chez les adultes âgés de 50 à 64 ans et chez ceux âgés de 65 ans et plus.