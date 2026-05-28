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Les conseillers de la FDA américaine se prononcent en faveur d'une recommandation visant à adapter les vaccins contre la COVID-19 au variant XFG
information fournie par Reuters 28/05/2026 à 20:30

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Jeudi, le comité consultatif de la FDA américaine a voté en faveur d'une recommandation visant à ce que les vaccins contre la COVID-19 destinés à la campagne de vaccination 2026-2027 ciblent le variant XFG de la lignée dominante JN.1.

Huit des neuf membres du comité ont voté en faveur de cette recommandation, tandis qu'un s'est abstenu.

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