Actes antireligieux: une "haine" qui progresse, s'inquiète Laurent Nuñez

Le ministre de l'Intérieur, Laurent Nuñez, lors d'un déplacement à Nice, le 28 mai 2026 ( AFP / Frederic Dides )

Le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez s'inquiète d'une "haine antireligieuse" qui progresse en France et "touche tous les cultes", en préambule du premier bilan annuel détaillé des actes antireligieux publié jeudi.

En février, le ministère avait déjà indiqué avoir recensé 2.489 faits antireligieux en 2025, un niveau similaire à celui de l'année précédente.

"Ces actes ne sont pas des faits isolés. Ils illustrent une réalité préoccupante: la haine antireligieuse progresse et touche tous les cultes, partout sur notre territoire", s'alarme M. Nuñez dans l'introduction de ce rapport détaillé, qui précise notamment les types d'atteintes et leur répartition géographique.

"Ces actes antireligieux s'attaquent à la liberté de conscience et de libre exercice du culte", "fragilisent la cohésion nationale" et "mettent en danger l’équilibre même de notre société", écrit le ministre.

Les actes antisémites, qui représentent plus de la moitié des actes recensés, ont diminué de 16% à 1.320, mais restent à "un niveau historiquement élevé", indique le bilan.

Les actes antimusulmans (326) ont bondi de 88%, "avec une part importante d'agressions physiques" (+151%).

Un total de 843 actes antichrétiens ont été recensés, soit une hausse de 9%. Ceux-ci "touchent particulièrement le patrimoine religieux", précise le rapport.

Ce bilan, qui s'appuie sur le recensement des actes antireligieux assuré par le ministère de l'Intérieur sur l'ensemble du territoire, "ne constitue pas une statistique institutionnelle" mais permet d'"établir une tendance générale", précise le ministère dans un communiqué.

Sa publication intervient dans le cadre de l’organisation des Assises nationales et territoriales de lutte contre les actes antireligieux, qui ont pour objectif de "mobiliser l’ensemble des acteurs concernés par les actes antireligieux" pour "renforcer la connaissance partagée du phénomène" et "réfléchir à mieux prévenir, documenter et réprimer ces actes", ajoute le ministère.