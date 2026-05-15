Les compagnies pétrolières progressent grâce à la hausse des cours du brut, tandis que les déclarations de Trump et du ministre iranien viennent assombrir les espoirs de paix

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15 mai - ** L'indice S&P 500 du secteur de l'énergie .SPNY progresse de 1,1 %, dans le sillage de la hausse des cours du brut

** Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 grimpent de 2,7 % à 108,64 $ le baril; le West Texas Intermediate américain

CLc1 progresse de 3,01 % à 104,22 $ le baril ** Les cours du brut progressent après que les déclarations du président américain Donald Trump et du ministre iranien des Affaires étrangères ont encore réduit les espoirs d'un accord visant à mettre fin aux attaques et aux saisies de navires dans le détroit d'Ormuz

** Les géants de l'énergie Exxon Mobil XOM.N et Chevron

CVX.N progressent respectivement de 1,7 % et 1,2 %

** Valero Energy VLO.N , Phillips 66 PSX.N , Devon Energy

DVN.N et Occidental Petroleum OXY.N progressent de 2,3 % à 2,9 % – figurant parmi les valeurs les plus performantes de l'indice énergétique

** ConocoPhillips COP.N gagne 1,7 %, Diamondback Energy

FANG.O progresse de 1,2 % et APA Corp APA.O progresse de 1,6 %

** Le raffineur Marathon Petroleum MPC.N progresse de 1,9 %