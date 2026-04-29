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Les compagnies pétrolières norvégiennes font appel à la médiation pour éviter une grève qui pourrait affecter la production
information fournie par Reuters 29/04/2026 à 22:16

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les négociations salariales entre les compagnies pétrolières norvégiennes et les syndicats ont échoué mercredi et seront désormais menées sous la forme d'une médiation publique afin d'éviter une grève des travailleurs, a déclaré le groupe industriel Offshore Norge.

Si le médiateur nommé par le gouvernement norvégien ne parvient pas à trouver un accord lorsque les négociations reprendront plus tard dans l'année, les membres des syndicats seront en droit de se mettre en grève, ce qui perturberait la production du plus grand producteur de pétrole et de gaz d'Europe occidentale.

Les syndicats Styrke, Safe et Lederne n'ont pas réussi à trouver un accord avec les entreprises, a déclaré Offshore Norge.

Bien qu'aucune date n'ait encore été fixée, les compagnies pétrolières ont déclaré qu'elles s'attendaient à ce que la médiation ait lieu en juin.

La Norvège produit environ 4 millions de barils équivalent pétrole par jour, répartis à parts presque égales entre le pétrole et le gaz naturel, et toute réduction de la production pourrait avoir un impact sur les marchés à un moment où la production du Moyen-Orient est également fortement réduite.

Les syndicats négociaient depuis mardi avec Offshore Norway, qui représente les compagnies pétrolières, afin de parvenir à un accord salarial offshore pour environ 8.000 travailleurs.

Les discussions portent sur les salaires, les avantages sociaux et les conditions de travail du personnel employé par les compagnies pétrolières, notamment Equinor EQNR.OL , Aker BP

AKRBP.OL , ConocoPhillips COP.N et Vaar Energi VAR.OL .

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