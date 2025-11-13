Les compagnies pétrolières grimpent grâce aux sanctions imminentes contre les exportations russes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

13 novembre - ** L'indice S&P 500 de l'énergie .SPNY augmente de 1%, suivant une hausse des prix du brut O/R

** Chevron CVX.N , SLB SLB.N , APA APA.O et Halliburton

HAL.N progressent de 1,7 % à 2 %, parmi les plus fortes hausses de l'indice de l'énergie

** Les contrats à terme sur le pétrole Brent LCOc1 augmentent de 0,6 % à 63,10 $/b, tandis que les contrats à terme sur le pétrole West Texas Intermediate (WTI) augmentent de 0,7 % à 58,88 $/b, les investisseurs ayant pris en compte les inquiétudes concernant l'offre excédentaire mondiale et les sanctions imminentes contre la société russe Lukoil O/R

** Les deux indices de référence ont chuté d'environ 4% au cours de la session précédente