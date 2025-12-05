 Aller au contenu principal
Les compagnies indiennes IOC et BPCL achètent en janvier du pétrole russe conforme aux sanctions, selon certaines sources
information fournie par Reuters 05/12/2025 à 09:46

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails sur les plans de BPCL pour le mois de janvier au paragraphe 7) par Nidhi Verma

Les raffineurs d'État Indian Oil Corp IOC.NS et Bharat Petroleum Corp BPCL.NS ont passé des commandes en janvier pour le chargement de pétrole russe auprès de fournisseurs non agréés en raison de l'augmentation des remises, ont déclaré des sources commerciales au courant de l'affaire.

BPCL a acheté quatre cargaisons, deux d'Urals russes et deux de CPC, ont-elles déclaré, ajoutant que les Urals ont été vendus avec un rabais de 6 à 7 dollars par baril par rapport au Brent daté.

Le principal raffineur indien, IOC, a également acheté quelques cargaisons de pétrole russe pour le chargement de janvier.

IOC achète régulièrement des cargaisons de pétrole russe conformes aux sanctions depuis que Washington a imposé des sanctions aux principaux producteurs de pétrole russes Rosneft

ROSN.MM et Lukoil LKOH.MM en octobre. Toutefois, BPCL n'a pas acheté de cargaisons de pétrole russe pour le mois de décembre.

La majorité du pétrole fourni par le biais du système Caspian Pipeline Consortium (CPC) provient du Kazakhstan. La Russie vend également du pétrole par l'intermédiaire du CPC.

BPCL n'a pas l'intention d'acheter d'autres cargaisons russes chargées en janvier, car le raffineur s'est approvisionné auprès d'autres fournisseurs pour répondre à ses besoins, a déclaré l'une des sources.

BPCL et IOC n'ont pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

D'autres raffineurs publics, Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd MRPL.NS , Hindustan Petroleum Corp HPCL.NS et la société privée HPCL-Mittal Energy Ltd, ont cessé d'acheter du pétrole russe.

Nayara Energy, qui appartient en partie à Rosneft, traite exclusivement du pétrole russe après que d'autres fournisseurs se sont retirés à la suite des sanctions imposées par le Royaume-Uni et l'Union européenne.

Reliance Industries Ltd RELI.NS , qui exploite le plus grand complexe de raffinage du monde, a déclaré qu'elle traiterait tout colis arrivant après le 20 novembre dans le cadre de son accord avec Rosneft dans sa raffinerie axée sur le marché indien.

Pétrole et parapétrolier

Valeurs associées

Gaz naturel
5,06 USD NYMEX 0,00%
Pétrole Brent
63,36 USD Ice Europ -0,02%
Pétrole WTI
59,70 USD Ice Europ 0,00%
