information fournie par Reuters • 15/12/2025 à 07:00

Les valeurs à suivre à Paris et en Europe

Les valeurs à suivre lundi à la Bourse de Paris et en Europe :

* ORANGE ORAN.PA a annoncé vendredi soir un accord engageant avec Lorca pour acquérir sa participation de 50% dans MasOrange, confirmant ainsi la transaction annoncée fin octobre.

* FORVIA FRVIA.PA a annoncé vendredi soir le remboursement anticipé de 200 millions d'euros de ses obligations à échéance 2028.

* SPIE SPIE.PA a annoncé vendredi prévoir un rachat d'actions début 2026.

(Rédigé par Diana Mandia, édité par Augustin Turpin)