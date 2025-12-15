 Aller au contenu principal
Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
information fournie par Reuters 15/12/2025 à 07:00

*

Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE:

*

Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP:

*

Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA

*

Le point sur les marchés européens .EUFR

Les valeurs à suivre lundi à la Bourse de Paris et en Europe :

* ORANGE ORAN.PA a annoncé vendredi soir un accord engageant avec Lorca pour acquérir sa participation de 50% dans MasOrange, confirmant ainsi la transaction annoncée fin octobre.

* FORVIA FRVIA.PA a annoncé vendredi soir le remboursement anticipé de 200 millions d'euros de ses obligations à échéance 2028.

* SPIE SPIE.PA a annoncé vendredi prévoir un rachat d'actions début 2026.

L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: nL8N3XA13Q

(Rédigé par Diana Mandia, édité par Augustin Turpin)

Valeurs associées

FORVIA (EX FAURECIA)
13,385 EUR Euronext Paris +2,96%
ORANGE
13,680 EUR Euronext Paris -0,40%
SPIE
46,520 EUR Euronext Paris -0,51%
