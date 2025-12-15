*
Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE:
*
Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP:
*
Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA
*
Le point sur les marchés européens .EUFR
Les valeurs à suivre lundi à la Bourse de Paris et en Europe :
* ORANGE ORAN.PA a annoncé vendredi soir un accord engageant avec Lorca pour acquérir sa participation de 50% dans MasOrange, confirmant ainsi la transaction annoncée fin octobre.
* FORVIA FRVIA.PA a annoncé vendredi soir le remboursement anticipé de 200 millions d'euros de ses obligations à échéance 2028.
* SPIE SPIE.PA a annoncé vendredi prévoir un rachat d'actions début 2026.
L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: nL8N3XA13Q
(Rédigé par Diana Mandia, édité par Augustin Turpin)
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer