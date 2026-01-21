Les compagnies de gaz naturel gagnent du terrain alors que les contrats à terme augmentent de plus de 20 % pour la deuxième journée consécutive

21 janvier - ** Les actions des sociétés américaines de gaz naturel progressent, suivant la hausse des contrats à terme sur le gaz naturel NGA/

** Les contrats à terme sur le gaz naturel américain NGc1 ont bondi de 22,6 % à 4,791 $ par million d'unités thermiques britanniques, après avoir grimpé de 26 % au cours de la séance précédente ** Les prix grimpent en raison des prévisions selon lesquelles le froid extrême augmentera la demande de chauffage à des niveaux presque record, tout en réduisant la production par le gel des puits de pétrole et de gaz

** Les compagnies de gaz naturel: Cheniere Energy LNG.N en hausse de 1,4 %; Expand Energy EXE.O gagne 5,7 %; Williams Companies WMB.N augmente de 1,9 %

** CNX Resources CNX.N augmente de ~5%; EQT Corp EQT.N en hausse de 5,7%

** ETFS sur le gaz naturel: United States Natural Gas Fund

UNG.P en hausse de 10,1%; ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas BOIL.P en hausse de 20,3%