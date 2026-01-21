 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les compagnies de gaz naturel gagnent du terrain alors que les contrats à terme augmentent de plus de 20 % pour la deuxième journée consécutive
information fournie par Reuters 21/01/2026 à 16:05

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

21 janvier - ** Les actions des sociétés américaines de gaz naturel progressent, suivant la hausse des contrats à terme sur le gaz naturel NGA/

** Les contrats à terme sur le gaz naturel américain NGc1 ont bondi de 22,6 % à 4,791 $ par million d'unités thermiques britanniques, après avoir grimpé de 26 % au cours de la séance précédente ** Les prix grimpent en raison des prévisions selon lesquelles le froid extrême augmentera la demande de chauffage à des niveaux presque record, tout en réduisant la production par le gel des puits de pétrole et de gaz

** Les compagnies de gaz naturel: Cheniere Energy LNG.N en hausse de 1,4 %; Expand Energy EXE.O gagne 5,7 %; Williams Companies WMB.N augmente de 1,9 %

** CNX Resources CNX.N augmente de ~5%; EQT Corp EQT.N en hausse de 5,7%

** ETFS sur le gaz naturel: United States Natural Gas Fund

UNG.P en hausse de 10,1%; ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas BOIL.P en hausse de 20,3%

Valeurs associées

CHENIERE ENERGY
205,650 USD NYSE +1,32%
CHESAPEAKE ENER
83,2400 USD NASDAQ +2,19%
CNX RESOURCES
37,740 USD NYSE +3,04%
EQT
54,760 USD NYSE +6,37%
EXPAND ENER
109,6200 USD NASDAQ +4,65%
Gaz naturel
3,91 USD NYMEX 0,00%
Pétrole Brent
64,94 USD Ice Europ +1,47%
Pétrole WTI
60,41 USD Ice Europ +1,26%
WILLIAMS COMPANI
62,350 USD NYSE +1,37%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank