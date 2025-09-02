Les compagnies de gaz naturel en baisse en raison de l'augmentation de la production et des prévisions météorologiques plus clémentes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

2 septembre - ** Les actions des sociétés américaines de gaz naturel sont en baisse, suivant la chute des contrats à terme sur le gaz naturel NGA/

** Les contrats à terme sur le gaz naturel américain NGc1 ont baissé de 0,7 % à 2,97 $ par million d'unités thermiques britanniques

** Vendredi, le contrat a clôturé à son plus haut niveau depuis le 8 juillet. Les marchés américains étaient fermés lundi pour la fête du travail ** Les prix du gaz naturel ont baissé en raison d'une production presque record, de l'abondance du gaz stocké, d'une légère baisse des flux vers les usines d'exportation de gaz naturel liquéfié et des prévisions d'un temps plus doux et d'une demande plus faible que prévu la semaine prochaine

** Les actions des sociétés de gaz naturel Cheniere Energy

LNG.N ont baissé d'environ 1 %, Williams Companies WMB.N a baissé de 1,8 % et New Fortress Energy NFE.O a baissé de 3,3 %

** Les ETFs United States Natural Gas Fund UNG.P en baisse de 1,3 %, et ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas BOIL.P en baisse de 3 %