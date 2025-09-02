 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
42 310,49
0,00%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Les compagnies de gaz naturel en baisse en raison de l'augmentation de la production et des prévisions météorologiques plus clémentes
information fournie par Reuters 02/09/2025 à 20:37

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

2 septembre - ** Les actions des sociétés américaines de gaz naturel sont en baisse, suivant la chute des contrats à terme sur le gaz naturel NGA/

** Les contrats à terme sur le gaz naturel américain NGc1 ont baissé de 0,7 % à 2,97 $ par million d'unités thermiques britanniques

** Vendredi, le contrat a clôturé à son plus haut niveau depuis le 8 juillet. Les marchés américains étaient fermés lundi pour la fête du travail ** Les prix du gaz naturel ont baissé en raison d'une production presque record, de l'abondance du gaz stocké, d'une légère baisse des flux vers les usines d'exportation de gaz naturel liquéfié et des prévisions d'un temps plus doux et d'une demande plus faible que prévu la semaine prochaine

** Les actions des sociétés de gaz naturel Cheniere Energy

LNG.N ont baissé d'environ 1 %, Williams Companies WMB.N a baissé de 1,8 % et New Fortress Energy NFE.O a baissé de 3,3 %

** Les ETFs United States Natural Gas Fund UNG.P en baisse de 1,3 %, et ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas BOIL.P en baisse de 3 %

Environnement

Valeurs associées

CHENIERE ENERGY
240,280 USD NYSE -0,71%
NEW FRTRS ENER RG-A
2,3599 USD NASDAQ -4,07%
WILLIAMS COMPANI
57,270 USD NYSE -1,09%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank