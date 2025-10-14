Les compagnies de gaz naturel en baisse en raison d'un temps plus doux et de prévisions de demande plus faibles

14 octobre - ** Les actions des sociétés américaines de gaz naturel sont en baisse, suivant la chute des contrats à terme sur le gaz naturel NGA/

** Les contrats à terme sur le gaz naturel américain NGc1 ont baissé de 2,7 % à 3,04 $ par million d'unités thermiques britanniques, atteignant leur niveau le plus bas depuis le 26 septembre

** Les contrats à terme sur le gaz naturel ont chuté pour atteindre leur plus bas niveau depuis plus de deux semaines, plombés par les prévisions d'un temps plus doux et d'une demande plus faible dans les jours à venir

** Les actions des sociétés de gaz naturel: CNX Resources

CNX.N en baisse de 1,9%, EQT Corp EQT.N en baisse de 3,4%, Energy Transfer ET.N en baisse de 1,2%, NextDecade NEXT.O en baisse de 4,3% et New Fortress Energy NFE.O en baisse de 4,2%

** Les ETFs United States Natural Gas Fund UNG.P en baisse de 2,1%, et ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas BOIL.P en baisse de 3,8%