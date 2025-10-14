 Aller au contenu principal
Les compagnies de gaz naturel en baisse en raison d'un temps plus doux et de prévisions de demande plus faibles
information fournie par Reuters 14/10/2025 à 15:59

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

14 octobre - ** Les actions des sociétés américaines de gaz naturel sont en baisse, suivant la chute des contrats à terme sur le gaz naturel NGA/

** Les contrats à terme sur le gaz naturel américain NGc1 ont baissé de 2,7 % à 3,04 $ par million d'unités thermiques britanniques, atteignant leur niveau le plus bas depuis le 26 septembre

** Les contrats à terme sur le gaz naturel ont chuté pour atteindre leur plus bas niveau depuis plus de deux semaines, plombés par les prévisions d'un temps plus doux et d'une demande plus faible dans les jours à venir

** Les actions des sociétés de gaz naturel: CNX Resources

CNX.N en baisse de 1,9%, EQT Corp EQT.N en baisse de 3,4%, Energy Transfer ET.N en baisse de 1,2%, NextDecade NEXT.O en baisse de 4,3% et New Fortress Energy NFE.O en baisse de 4,2%

** Les ETFs United States Natural Gas Fund UNG.P en baisse de 2,1%, et ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas BOIL.P en baisse de 3,8%

Valeurs associées

CNX RESOURCES
32,440 USD NYSE +1,85%
ENERGY TRANSFER
16,890 USD NYSE +2,15%
EQT
55,435 USD NYSE +4,01%
Gaz naturel
3,02 USD NYMEX -0,59%
NEW FRTRS ENER RG-A
1,9000 USD NASDAQ -5,47%
NEXTDECADE
6,1800 USD NASDAQ +0,16%
Pétrole Brent
62,41 USD Ice Europ -0,10%
Pétrole WTI
58,82 USD Ice Europ +0,10%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

