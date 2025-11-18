 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
NOV 25 CAC 40 Index (10x)
7 986,50
-1,67%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Les compagnies de gaz naturel chutent en raison de prévisions météorologiques plus clémentes et d'une baisse de la demande
information fournie par Reuters 18/11/2025 à 17:51

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

18 novembre - ** Les actions des sociétés américaines de gaz naturel sont en baisse, suivant la chute des contrats à terme sur le gaz naturel NGA/

** Les contrats à terme sur le gaz naturel américain NGc1 ont baissé de 2 % à 4,27 $ par million d'unités thermiques britanniques ** Les prix du gaz naturel baissent pour la troisième séance consécutive et atteignent leur niveau le plus bas depuis plus d'une semaine, sous la pression des prévisions d'un temps plus doux à la fin du mois de novembre, ce qui devrait réduire la demande de chauffage

** Les actions des sociétés de gaz naturel: New Fortress Energy NFE.O en baisse de ~3%, Venture Global VG.N en baisse de 2,6%, EQT Corp EQT.N en baisse de 1,7% et Expand Energy

EXE.O en baisse de 1,2% ** NFE signe un accord d'abstention avec les représentants des détenteurs de ses nouveaux billets garantis de premier rang échéant en 2029

** L'ETF United States Natural Gas Fund UNG.P baisse de 1,56% et ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas BOIL.P chute de 1,2%

Valeurs associées

CHESAPEAKE ENER
83,2400 USD NASDAQ +2,19%
EQT
58,540 USD NYSE -0,83%
EXPAND ENER
116,8900 USD NASDAQ -0,08%
Gaz naturel
4,36 USD NYMEX +0,48%
NEW FRTRS ENER RG-A
1,1100 USD NASDAQ +0,91%
Pétrole Brent
64,43 USD Ice Europ +0,62%
Pétrole WTI
60,32 USD Ice Europ +1,09%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank