Les compagnies de gaz naturel chutent en raison de prévisions météorologiques plus clémentes et d'une baisse de la demande

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

18 novembre - ** Les actions des sociétés américaines de gaz naturel sont en baisse, suivant la chute des contrats à terme sur le gaz naturel NGA/

** Les contrats à terme sur le gaz naturel américain NGc1 ont baissé de 2 % à 4,27 $ par million d'unités thermiques britanniques ** Les prix du gaz naturel baissent pour la troisième séance consécutive et atteignent leur niveau le plus bas depuis plus d'une semaine, sous la pression des prévisions d'un temps plus doux à la fin du mois de novembre, ce qui devrait réduire la demande de chauffage

** Les actions des sociétés de gaz naturel: New Fortress Energy NFE.O en baisse de ~3%, Venture Global VG.N en baisse de 2,6%, EQT Corp EQT.N en baisse de 1,7% et Expand Energy

EXE.O en baisse de 1,2% ** NFE signe un accord d'abstention avec les représentants des détenteurs de ses nouveaux billets garantis de premier rang échéant en 2029

** L'ETF United States Natural Gas Fund UNG.P baisse de 1,56% et ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas BOIL.P chute de 1,2%