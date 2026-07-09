Les compagnies d'électricité américaines se démènent pour s'approvisionner en matériel, alors que la forte hausse de la demande des centres de données met à rude épreuve les stocks

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* Les grands transformateurs de puissance sont les plus touchés par la pénurie sur le marché

* La part des centres de données sur le marché américain des équipements électriques pourrait atteindre 40 % - Wood Mackenzie

* Les services publics et les promoteurs diversifient leurs chaînes d'approvisionnement

par Kavya Balaraman

L'explosion de la demande émanant des centres de données dédiés à l'intelligence artificielle aggrave la pénurie d'équipements essentiels au réseau électrique, tels que les transformateurs, à travers les États-Unis, ce qui fait grimper les coûts, allonge les délais d'attente et pousse les services publics et les promoteurs à passer commande bien à l'avance.

Les transformateurs, qui servent à augmenter ou à réduire la tension électrique, connaissent des pénuries persistantes depuis cinq ans, lorsque la demande a commencé à rebondir plus rapidement que l’offre en raison des confinements liés à la COVID-19.

Selon les experts, l’offre est encore davantage mise sous pression par le développement rapide des infrastructures d’IA. Les délais de livraison, c’est-à-dire le temps écoulé entre la commande initiale et la livraison, pour certains transformateurs haute tension sont passés à plusieurs années, alors qu’ils étaient d’environ un an en 2020 et 2021.

"La disponibilité des équipements devient la principale préoccupation des développeurs, qui accordent une très grande importance aux délais de mise sur le marché", a déclaré Ben Boucher, analyste senior au sein du cabinet de conseil Wood Mackenzie.

Si la pénurie est la plus marquée pour les grands transformateurs de puissance, la construction de centres de données stimule la demande d’équipements tels que les disjoncteurs et les appareillages de commutation, qui devraient connaître des déficits encore plus importants sur le marché, a-t-il ajouté.

Les retards dans l’obtention des équipements compliquent encore davantage la course menée par le secteur de l’électricité pour mettre en service davantage de capacités afin de répondre à la demande croissante des centres de données et d’endiguer la hausse des prix.

Le mois dernier, par exemple, les régulateurs fédéraux ont ordonné aux opérateurs de réseaux d’ étudier de nouveaux protocoles permettant de raccorder rapidement les centres de données et autres grands consommateurs d’énergie.

ATTENTE PROLONGÉE, PRIX EN HAUSSE

La capacité des centres de données américains devrait atteindre 110 gigawatts (GW) en 2030, contre environ 24 GW actuellement, consommant huit fois plus d’électricité que les véhicules électriques sur cette période, selon une analyse de Wood Mackenzie.

La part des centres de données sur le marché des équipements électriques pourrait grimper à 40 % dans les scénarios d’accélération, contre un peu moins de 2 % en 2020, a indiqué le cabinet de conseil.

Les délais de livraison des transformateurs élévateurs pour générateurs ont dépassé 160 semaines au premier trimestre 2026, contre une moyenne de 143 semaines en 2024, tandis que pour les disjoncteurs haute tension, ils ont grimpé à 125 semaines au second semestre de l’année dernière, contre 77 semaines en 2023, selon M. Boucher.

La flambée de la demande fait également grimper les prix. Le coût des transformateurs pourrait augmenter d’environ 4 % à 10 % au cours de l’année à venir, selon le type de transformateur, a-t-il ajouté.

Si les contrats d’approvisionnement à long terme peuvent contribuer à atténuer la pression, "ils ne résolvent pas tout, en particulier pour les petits services publics qui n’ont pas l’envergure nécessaire", a déclaré Louis Finkel, vice-président senior chargé des relations avec les pouvoirs publics au sein de la National Rural Electric Cooperative Association.

ACHAT DE MATÉRIEL CINQ ANS À L'AVANCE

Pour relever ces défis, les services publics et les promoteurs ont réagi en achetant du matériel bien à l’avance, en remettant à neuf les anciens transformateurs, en demandant aux clients de prépayer le matériel dont les délais de livraison sont longs et en diversifiant leurs sources d’approvisionnement, entre autres mesures.

La société californienne Roseville Electric Utility avait l’habitude de se procurer du matériel pour ses projets environ un an à l’avance, a expliqué son directeur général Dan Beans, mais elle fonctionne désormais selon un calendrier de trois ans afin de s’assurer de disposer de tout le matériel nécessaire.

Mais comme les délais d’attente pour les gros transformateurs destinés aux sous-stations dépassent désormais les trois ans, le service public achète du matériel pour des projets dont il sait qu’ils auront lieu dans cinq ans, a-t-il ajouté.

Les développeurs s’approvisionnent de plus en plus auprès de plusieurs fournisseurs situés dans différentes régions, afin de ne pas dépendre d’une seule région ou d’un seul fabricant, et garantissent leurs livraisons grâce à des contrats à long terme, a déclaré Miska Pukkila, responsable senior de l’approvisionnement stratégique chez Wärtsilä Energy Storage.

À mesure que la pénurie de transformateurs s’est aggravée, le vivier de fournisseurs soumissionnant pour vendre à Roseville Electric Utility s’est déplacé vers l’étranger, environ les trois quarts des offres provenant désormais de sources étrangères telles que la Chine et la Corée du Sud, a déclaré M. Beans.

Il a noté que les fournisseurs nationaux proposent généralement des délais de livraison plus longs et des prix plus élevés que leurs homologues étrangers.

Dans certains cas, les services publics et les promoteurs proposent également des conditions de paiement plus avantageuses, ou paient d’avance, afin de s’assurer des créneaux de production plus précoces et de réduire les délais de livraison, selon M. Pukkila.

À plus long terme, les services publics et le secteur cherchent à pallier les longs délais de livraison des équipements – ainsi que d’autres retards dans les projets, comme les longues files d’attente pour le raccordement au réseau – en reportant la mise hors service des centrales électriques et en développant les capacités de production nationales pour ces composants.