Les compagnies aériennes s'effondrent face à la flambée des prix du pétrole

La flambée des prix du pétrole et l'escalade du conflit israélo-américain avec l'Iran font à nouveau plonger les actions des compagnies aériennes du monde entier, ce qui accentue la pression sur le secteur, également confronté à des perturbations de l'espace aérien depuis le début du conflit il y a plus d'une semaine.

Les actions des compagnies aériennes Air France-KLM

AIRF.PA , Lufthansa LHAG.DE et IAG ICAG.L perdent entre 2,7% et 4,4% vers 10h16 GMT, faisant reculer le compartiment sectoriel du Stoxx 600 de 2,06%.

Cette nouvelle chute des valeurs liées au transport aérien en Europe fait suite à celle enregistrée par leurs homologues asiatiques pendant la nuit.

Les actions de Qantas Airways QAN.AX , Air New Zealand

AIR.NZ , Cathay Pacific de Hong Kong 0293.HK , Japan Airlines

9201.T , Korean Air Lines 003490.KS China Southern 1055.HK et China Eastern 0670.HK ont toutes chuté entre 2% et plus de 9% lundi.

Les actions des transporteurs indiens IndiGo INGL.NS et SpiceJet SPJT.BO ont également reculé fortement.

La guerre contre l'Iran, qui s'est étendue aux pays du Golfe et au Liban, fait monter les prix du pétrole depuis la semaine dernière, avec une hausse d'environ 30% dans les premières heures de lundi, dans un contexte de craintes d'une réduction de l'offre et de perturbations prolongées des expéditions.

"Si le prix du pétrole brut augmente de 20%, celui du kérosène augmente encore davantage car il est devenu encore plus rare, ce qui engendre des coûts d'exploitation importants, sans parler des ressources humaines déjà mises à rude épreuve par l'allongement des temps de vol dû à la fermeture de l'espace aérien", a déclaré Subhas Menon, président de l'Association des compagnies aériennes d'Asie-Pacifique.

Depuis le 28 février, date du début de la guerre israélo-américaine contre l'Iran, jusqu'au 8 mars, plus de 37.000 vols à destination et en provenance du Moyen-Orient ont été annulés, selon les données de Cirium.

Brendan Sobie, analyste aéronautique indépendant basé à Singapour, souligne que l'environnement opérationnel des compagnies aériennes était était déjà difficile avant la crise du Moyen-Orient et la flambée des prix du pétrole en raison de l'incertitude politique et économique et des problèmes de chaîne d'approvisionnement.

"Ce niveau d'incertitude déjà élevé a encore augmenté', a-t-il déclaré.

(Julie Zhu à Hong Kong, Heekyong Yang et Hyun Joo Jin à Séoul, Xinghui Kok à Singapour ; version française Diana Mandia, édité par Augustin Turpin)