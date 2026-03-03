 Aller au contenu principal
Les compagnies aériennes poursuivent leur chute en raison de l'incertitude qui pèse sur les prix du carburant
information fournie par Reuters 03/03/2026 à 05:00

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les actions des compagnies aériennes asiatiques chutent pour la deuxième journée en raison de l'escalade de la guerre entre les États-Unis et Israël contre l'Iran

* Qantas et Japan Airlines déclarent que la couverture du carburant pourrait compenser une partie de l'impact de la hausse du prix du pétrole

* Les plates-formes des compagnies aériennes du Moyen-Orient sont fermées pour la quatrième journée, les réservations augmentent sur les itinéraires alternatifs

(Ajout d'un commentaire d'analyste aux paragraphes 17-20 et de détails dans l'ensemble de l'article) par Byron Kaye et Julie Zhu

Les actions des compagnies aériennes asiatiques ont prolongé leurs pertes mardi alors que la guerre des États-Unis et d'Israël contre l'Iran s'est intensifiée , les transporteurs surveillant de près les hausses des prix du carburant et nombre d'entre eux constatant une augmentation des réservations, les passagers se détournant des compagnies aériennes du Moyen-Orient.

Vanessa Hudson, directrice générale de Qantas Airways

QAN.AX , a déclaré que la compagnie aérienne avait mis en place une "bonne" couverture de carburant, mais que la flambée des prix du pétrole dans le cadre du conflit entre les États-Unis, Israël et l'Iran était importante pour l'industrie de l'aviation.

"Nous avons mis en place une bonne couverture, mais les impacts sur l'aviation sont significatifs et nous continuons à suivre l'évolution de la situation", a-t-elle déclaré lors du sommet commercial de l'Australian Financial Review, alors que les actions de la compagnie aérienne ont chuté pour la deuxième journée, enregistrant une baisse de 3,9 %.

Les prix du pétrole ont augmenté dans le contexte de l'aggravation du conflit au Moyen-Orient, ce qui risque de faire grimper le prix du carburant et de nuire aux bénéfices des compagnies aériennes.

Les principales plates-formes du Golfe, dont l'aéroport international de Dubaï, le plus fréquenté au monde, qui accueille habituellement plus de 1 000 vols par jour, sont restées fermées pour la quatrième journée en raison du conflit. Des dizaines de milliers de passagers se sont ainsi retrouvés bloqués , l'aviation étant confrontée à sa plus grande épreuve depuis la pandémie de COVID-19.

Qantas a déclaré la semaine dernière que 81% de son carburant était couvert pour la seconde moitié de son exercice financier se terminant le 30 juin, tandis que Singapore Airlines

SIAL.SI et Cathay Pacific Airways 0293.HK de Hong Kong sont parmi les autres transporteurs asiatiques qui ont mis en place des programmes de couverture de carburant.

Le directeur financier de Japan Airlines 9201.T , Yuji Saito, a déclaré lundi que le transporteur prévoyait d'ajuster son supplément carburant pour les vols internationaux, mais n'a pas fourni de calendrier.

Sur le marché intérieur, "comme il n'y a pas de supplément, nous compensons une partie de la hausse des prix par des opérations de couverture", a-t-il déclaré aux journalistes.

Les actions de Japan Airlines étaient en baisse de 3,5 % dans les premiers échanges mardi. Les actions de Korean Air Lines 003490.KS ont chuté de près de 8% après la reprise des échanges à la suite d'un jour férié lundi et les actions de Cathay Pacific ont baissé de plus de 2%.

Les actions des principaux transporteurs chinois Air China

0753.HK 601111.SS , China Eastern Airlines 600115.SS

0670.HK et China Southern Airlines 600029.SS 1055.HK ont toutes chuté de 3 à 5 % sur les marchés de Hong Kong et de Shanghai.

La directrice générale de la plus grande banque d'investissement australienne, Macquarie Group, MQG.AX Shemara Wikramanayake, a déclaré mardi que le conflit était susceptible d'affecter la disponibilité du pétrole, ainsi que son coût.

"Il va y avoir un problème de livraison", a déclaré Wikramanayake, dont la société est l'un des plus grands négociants de pétrole et de gaz au monde.

L'IMPACT FINANCIER VARIE SELON LES COMPAGNIES AÉRIENNES

L'incertitude quant à la durée du conflit risque de contraindre les voyageurs à annuler ou à reporter leurs projets de voyage, ce qui constituerait la plus grave perturbation de l'aviation mondiale depuis la pandémie de COVID-19.

Le ciel russe étant pratiquement interdit aux compagnies aériennes occidentales depuis le début de la guerre en Ukraine en 2022, les transporteurs sont maintenant encore plus contraints avec la fermeture des couloirs de vol au-dessus du Moyen-Orient, ce qui oblige beaucoup d'entre eux à ajouter du temps de vol et du carburant pour contourner les zones de guerre.

Les compagnies aériennes alternatives à celles du Golfe ont enregistré une hausse des réservations et des prix des billets sur des itinéraires tels que Hong Kong-Londres, selon les vérifications effectuées par Reuters sur les sites web des transporteurs mardi.

Certaines compagnies aériennes ont mis en place des couvertures pétrolières qui permettraient de compenser partiellement la hausse des prix du carburant, mais d'autres transporteurs ne sont pas couverts.

L'impact opérationnel et financier varie considérablement d'une compagnie aérienne à l'autre, a déclaré Karen Li, responsable de la recherche sur les infrastructures, l'industrie et les transports en Asie chez J.P. Morgan.

"Il existe d'importantes différences entre les transporteurs en termes de stratégie de couverture, d'exposition au fret aérien et de capacités de réacheminement du réseau, qui détermineront l'impact réel de la situation au Moyen-Orient", a déclaré Karen Li.

Les compagnies aériennes dotées de programmes prudents de couverture du carburant sont mieux placées pour gérer l'augmentation des coûts liée à l'allongement des itinéraires, qui se traduit par une hausse de la consommation de carburant et des dépenses opérationnelles, a-t-elle ajouté.

Karen Li s'attend à ce que "les investisseurs fassent de plus en plus la différence entre les compagnies aériennes sur la base de ces facteurs au fur et à mesure que la situation évolue, plutôt que de traiter le secteur comme un monolithe"

(1 $ = 1,4094 dollar australien) (1 $ = 7,8210 dollars de Hong Kong) (1 $ = 6,8805 yuan chinois renminbi)

Guerre en Iran

Valeurs associées

CATHAY PAC AIRWA
1,510 EUR Tradegate -0,66%
CN EASTERN AIR -H-
0,550 EUR Tradegate -5,98%
Gaz naturel
2,86 USD NYMEX 0,00%
JAPAN AIRLINES
16,700 EUR Tradegate -4,57%
JAPAN AIRLINES
18,5424 USD OTCBB 0,00%
MACQUARIE GRP
124,240 EUR Tradegate -1,79%
Pétrole Brent
79,49 USD Ice Europ +1,82%
Pétrole WTI
72,49 USD Ice Europ +1,68%
QANTAS AIRWAYS
5,834 EUR Tradegate -3,67%
SINGAPORE AIRLIN
4,633 EUR Tradegate -2,44%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

