Surveillance de masse et IA : OpenAI annonce des modifications dans l'accord signé avec le Pentagone

Il y a quelques jours, le concurrent d'OpenAI, Anthropic, avait refusé d'ouvrir ses modèles sans restrictions à l'armée américaine au nom de l'éthique, provoquant la colère de Donald Trump.

Sam Altman à Tokyo, au Japon, le 3 février 2025. ( AFP / YUICHI YAMAZAKI )

Le gouvernement américain ne poourra pas surveiller "intentionnellement" les citoyens américains en utilisant les intelligences artificielles développées par OpenAI. Le patron de l'entreprise, Sam Altman, a indiqué lundi 2 mars avoir apporté des modifications dans l'accord récemment conclu entre son entreprise et le ministère américain de la Défense concernant l'accès à ses modèles d'IA.

"Nous avons travaillé avec le ministère de la Guerre pour ajouter quelques éléments à notre accord afin de clarifier nos principes ", a écrit Sam Altman dans un post publié sur X, en employant le nom donné par l'administration Trump à son ministère de la Défense.

Selon le chef d'entreprise, l'un des ajouts stipule que les systèmes d'IA d'OpenAI ne doivent pas être utilisés "intentionnellement" à des fins de "surveillance" des citoyens américains. Le patron d'OpenAI -créateur de ChatGPT- dit ainsi vouloir protéger "les libertés civiles".

Anthropic écarté

Le Pentagone a assuré que les services d'OpenAI "ne seraient pas utilisés par les agences de renseignement du ministère de la Guerre", notamment l'Agence de sécurité nationale américaine (NSA), selon Sam Altman. Tout service fourni à ces agences nécessiterait une modification supplémentaire de l'accord, a-t-il ajouté.

Ces précisions ont lieu quelques jours seulement après que le ministère américain de la Défense a choisi les modèles d'IA d'OpenAI , au détriment d'Anthropic.

L'entreprise à l'origine de l'assistant IA Claude avait refusé d'ouvrir ses modèles sans restrictions à l'armée américaine au nom de l'éthique, provoquant l'ire de Donald Trump.