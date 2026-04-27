Les compagnies aériennes low cost sollicitent l'aide du gouvernement américain dans le cadre d'un plan de relance de 2,5 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour avec confirmation aux paragraphes 1, 3 et 4) par David Shepardson

Un groupe de compagnies aériennes low-cost américaines, dont Frontier ULCC.O et Avelo, a proposé d'échanger des bons de souscription pouvant être convertis en participations contre une aide de 2,5 milliards de dollars du gouvernement américain, a confirmé le groupe lundi.

Les dirigeants de plusieurs compagnies aériennes à bas prix ont rencontré mardi dernier à Washington le secrétaire aux Transports Sean Duffy et le directeur de l'Administration fédérale de l'aviation (FAA) Bryan Bedford pour discuter de cette proposition.

L'Association of Value Airlines a confirmé avoir demandé à l'administration du président Donald Trump de créer une réserve de liquidités de 2,5 milliards de dollars, destinée exclusivement à compenser les coûts supplémentaires de carburant “en tant que mesure nécessaire et ciblée visant à stabiliser les opérations et à maintenir des tarifs aériens abordables pendant cette période de volatilité”.

Le groupe a ajouté que “les petites compagnies aériennes à bas prix sont touchées de manière disproportionnée par la hausse des prix du carburant” et a souligné que les compagnies low-cost pratiquent un tarif de base moyen de 111 dollars. Il a précisé que les compagnies traditionnelles facturent en moyenne plus du double.

Selon certaines sources, le groupe serait parvenu à ce chiffre de 2,5 milliards de dollars en estimant le surcoût prévu pour le kérosène cette année par rapport aux prévisions antérieures.

Cette initiative met en lumière l’une des conséquences imprévues de la guerre américano-israélienne contre l’Iran : une flambée des prix du kérosène qui a pratiquement doublé les coûts, réduisant les marges et poussant les compagnies aériennes les plus fragiles au bord du gouffre.

La Maison Blanche et Frontier n'ont pas répondu à une demande de commentaires. Un porte-parole d’Avelo a déclaré que la compagnie aérienne n’avait pas de commentaire spécifique à faire sur ce rapport. Mais il a ajouté qu’Avelo “soutient pleinement l'idée qu'une industrie aérienne saine et fortement concurrentielle est importante pour l'économie américaine, en particulier en cette période de prix élevés du carburant”.

L'administration Trumpest sur le point de conclure un accord pour sauver la compagnie aérienne low-cost Spirit Airlines, qui pourrait inclure jusqu'à 500 millions de dollars de financement garanti par le gouvernement afin de l'aider à poursuivre ses activités pendant la procédure de faillite.

Le gouvernement devrait obtenir des bons de souscription équivalant à 90 % du capital de Spirit en échange de ce financement.

Pendant la pandémie de COVID-19, le Trésor américain a reçu des bons de souscription dans de grandes compagnies aériennes en échange d'une aide dans le cadre d'un programme de soutien de 54 milliards de dollars, mais n'a finalement récolté que 556,7 millions de dollars en les vendant, car beaucoup se sont avérés de peu de valeur.