Les compagnies aériennes font face à de nouveaux bouleversements alors que le Qatar, le Koweït et le Bahreïn ferment leur espace aérien

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Ces mesures font suite à l'attaque de la base militaire américaine de Doha par l'Iran

Les vols d'Air India ont été déroutés lundi en fin de journée

Les transporteurs nord-américains et européens annulent leurs vols vers le Golfe après l'attaque des États-Unis contre l'Iran

De nombreux vols vers le Moyen-Orient restent annulés

L'usurpation de GPS atteint des sommets dans la région du Golfe

Les compagnies aériennes étaient de nouveau en alerte lundi en fin de journée après que le Qatar, Bahreïn et le Koweït ont fermé temporairement l'espace aérien de leur pays suite à l'attaque par l'Iran de la base militaire américaine d'Al Udeid à Doha, dernier bouleversement en date dans le transport aérien au Moyen-Orient.

Dimanche, les États-Unis ont attaqué les principaux sites nucléaires iraniens et Téhéran a juré de se défendre, ce qui a incité de nombreux transporteurs à suspendre les vols à destination du Moyen-Orient.

Lundi, des explosions ont été entendues au-dessus de

à Doha, la capitale du Qatar, peu après qu'un diplomate occidental a évoqué une menace iranienne crédible contre la base aérienne d'Al Udeid, gérée par les États-Unis dans cet État arabe du Golfe, depuis la mi-journée.

L'espace aérien des Émirats arabes unis a également été fermé en fonction des trajectoires de vol et du contrôle audio du trafic aérien, selon un message publié lundi sur X par le site web de suivi du trafic aérien Flightradar24 . Dubai Airports n'a pas fait de commentaire et a renvoyé Reuters au bureau des médias du gouvernement de Dubaï.

Flightradar24 a montré que le trafic aérien dans le Golfe et au-dessus du Qatar et de Bahreïn était pratiquement inexistant vers 1735 GMT, alors qu'il s'agissait plus tôt dans la journée d'un espace très fréquenté par les vols commerciaux.

Les annulations effectuées ces derniers jours par les transporteurs internationals dans des centres d'aviation habituellement résistants tels que Dubaï, l'aéroport international le plus fréquenté au monde, et Doha, au Qatar, reflètent les inquiétudes croissantes de l'industrie aéronautique concernant la région.

Les transporteurs évitent probablement les aéroports des Émirats arabes unis et du Qatar et, dans une moindre mesure, du Koweït, de Bahreïn et de l'Arabie saoudite, car ils craignent que l'Iran ou ses mandataires ne lancent des attaques de drones ou de missiles contre les bases militaires américaines situées dans ces pays, selon la société de conseil en risques aériens Osprey Flight Solutions.

Le conflit a déjà coupé les principales routes aériennes, l'espace aérien habituellement très fréquenté qui s'étend de l'Iran et de l'Irak à la Méditerranée étant largement vide de trafic aérien commercial depuis qu'Israël a commencé ses frappes sur le site iranien le 13 juin. Les compagnies aériennes ont détourné, annulé et retardé leurs vols dans la région en raison de la fermeture de l'espace aérien et des problèmes de sécurité .

Kuwait Airways a suspendu lundi ses départs du pays.

Trois vols d'Air India à destination de Doha ont été détournés vers d'autres aéroports en raison de la fermeture de l'espace aérien, selon une source et les données de Flightradar24. Jusqu'à 150 vols avaient été programmés au départ et à l'arrivée de Doha lundi, selon les données.

La compagnie aérienne espagnole Iberia, qui appartient à IAG, a annulé son projet de reprise des vols vers Doha mardi après les dernières fermetures de l'espace aérien.

SUSPENSIONS

Plus tôt dans la journée, les compagnies aériennes s'étaient interrogées sur la durée de la suspension des vols. Finnair

FIA1S.HE a été la première à annoncer une suspension prolongée des vols vers Doha, avec des annulations jusqu'au 30 juin.

La principale compagnie asiatique Singapore Airlines SIAL.SI , qui a qualifié la situation de "fluide", a décidé d'annuler ses vols vers Dubaï jusqu'à mardi, alors qu'elle n'avait auparavant annulé que son service du dimanche.

Air France KLM AIRF.PA , Iberia et British Airways ICAG.L , appartenant à IAG, et Air Astana AIRA.KZ du Kazakhstan ont tous annulé des vols à destination de Doha ou de Dubaï dimanche et lundi.

Air France a également annulé ses vols vers Riyad et a déclaré qu'elle suspendrait ses vols vers et depuis Beyrouth, au Liban, jusqu'à mercredi inclus.

L'espace aérien russe et ukrainien étant également fermé à la plupart des compagnies aériennes en raison d'années de guerre, le Moyen-Orient est devenu une route plus importante pour les vols entre l'Europe et l'Asie. En raison des missiles et des frappes aériennes de ces dix derniers jours, les compagnies aériennes se sont dirigées vers le nord via la mer Caspienne ou vers le sud via l'Égypte et l'Arabie saoudite.

Outre l'augmentation des frais de carburant et d'équipage due à ces longs détours et aux annulations, les transporteurs doivent également faire face à une hausse potentielle du prix du kérosène en raison de l'augmentation des prix du pétrole à la suite des attaques américaines. O/R

Le Flight Centre Travel Group, basé en Australie, a indiqué qu'il recevait un petit nombre de demandes de clients souhaitant que leurs voyages vers l'Europe soient effectués en dehors des plates-formes du Moyen-Orient.

"Les plateformes de transfert les plus fréquemment demandées sont Singapour, Hong Kong, la Chine, Johannesburg, ou même des vols directs entre Perth et Londres", a déclaré Graham Turner, directeur général de Flight Centre Travel Group, basé en Australie.

RISQUES LIÉS À L'ESPACE AÉRIEN

La prolifération des zones de conflit représente une charge opérationnelle de plus en plus lourde pour les compagnies aériennes, car les attaques aériennes font craindre des abattages accidentels ou délibérés du trafic aérien commercial.

Les interférences GPS autour des zones de conflit, où les systèmes GPS au sol "usurpent" ou diffusent des positions incorrectes qui peuvent faire dévier les avions de ligne de leur trajectoire,constituent également un problème croissant pour l'aviation commerciale.

Flightradar24 a déclaré à Reuters qu'il avait constaté une "augmentation spectaculaire" du brouillage et de l'usurpation d'identité ces derniers jours au-dessus du golfe Persique. SkAI, une société suisse qui gère une carte des perturbations du GPS, a déclaré dimanche en fin de journée qu'elle avait observé plus de 150 avions brouillés dans cette région en 24 heures.

Safe Airspace, un site web géré par OPSGROUP, une organisation basée sur l'adhésion qui partage des informations sur les risques de vol,a déclaré que les attaques américaines sur les sites nucléaires iraniens pourraient accroître la menace pour les opérateurs américains dans la région.

Cela pourrait entraîner des risques supplémentaires pour l'espace aérien dans les États du Golfe comme le Bahreïn, le Koweït, Oman, le Qatar, l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis.

Dans les jours précédant les frappes américaines, American Airlines AAL.O a suspendu ses vols vers le Qatar, et United Airlines UAL.O et Air Canada AC.TO ont fait de même pour les vols à destination de Dubaï. Ces vols n'ont pas encore repris.