Les compagnies aériennes augmentent leurs tarifs alors que le conflit au Moyen-Orient fait grimper le prix du carburant et perturbe les vols

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les transporteurs réorientent les vols et ajustent les horaires en raison du resserrement de l'espace aérien au Moyen-Orient

* Certaines compagnies aériennes ayant couvert leur consommation de carburant agissent avec prudence, tandis que d'autres répercutent les coûts sur les voyageurs

* Les analystes mettent en garde contre la hausse des factures de carburant et l'allongement des itinéraires, qui pourraient réduire les bénéfices des compagnies aériennes

Certaines compagnies aériennes d'Asie et d'Europe ont augmenté leurs tarifs, ajouté des suppléments carburant ou modifié leurs horaires mardi, alors que le conflit au Moyen-Orient a entraîné une forte hausse des coûts du carburant et perturbé les principaux itinéraires aériens.

La compagnie australienne Qantas Airways QAN.AX , la compagnie scandinave SAS et Air New Zealand AIR.NZ ont notamment annoncé des augmentations de prix, tandis que d'autres ont prévenu que la crise pourrait menacer l'approvisionnement en carburant ou obliger à d'autres changements d'horaires.

Les prix du kérosène, qui se situaient entre 85 et 90 dollars le baril avant les frappes américano-israéliennes sur l'Iran , sont montés en flèche pour atteindre entre 150 et 200 dollars, a déclaré Air New Zealand, qui a suspendu ses perspectives financières pour 2026 en raison de l'incertitude entourant le conflit.

La guerre a perturbé un corridor d'exportation de pétrole essentiel, ce qui a fait grimper les coûts des compagnies aériennes et les tarifs sur certains itinéraires et a renforcé les craintes d'un impact plus large sur la demande de voyages.

"Des augmentations de cette ampleur nous obligent à réagir afin de maintenir des opérations stables et fiables", a déclaré un porte-parole de SAS , ajoutant que la compagnie avait mis en œuvre un "ajustement temporaire des prix".

L'année dernière, SAS a temporairement ajusté sa politique de couverture du carburant en raison des conditions incertaines du marché et a déclaré qu'elle n'avait pas couvert sa consommation de carburant pour les 12 mois suivants.

Plusieurs compagnies aériennes asiatiques et européennes, dont Lufthansa LHAG.DE et Ryanair RYA.I , ont mis en place des mesures de couverture, garantissant une partie de leurs besoins en carburant à des prix fixes.

Finnair, qui a couvert plus de 80 % de ses achats de carburant au premier trimestre, a averti que la disponibilité du carburant pourrait également être mise à mal si le conflit s'éternisait.

"Une crise prolongée pourrait affecter non seulement le prix du carburant mais aussi sa disponibilité, au moins temporairement", a déclaré un porte-parole de Finnair.

Kuwait , un des principaux exportateurs de carburéacteur vers le nord-ouest de l'Europe, a été confronté à des réductions de production.

CHAOS DANS L'ESPACE AÉRIEN AU MOYEN-ORIENT

Les avions arrivant à Dubaï ont été brièvement placés en attente mardi en raison d'une attaque potentielle de missiles, a déclaré le service de suivi des vols Flightradar24 sur X, soulignant la perturbation de l'espace aérien dans la région . Les avions ont finalement atterri.

Les compagnies aériennes adaptent déjà leurs réseaux et leurs tarifs en conséquence. Qantas a déclaré qu'elle envisageait de redéployer sa capacité vers l'Europe, tandis que Cathay Pacific 0293.HK a déclaré qu'elle ajouterait des vols vers Londres et Zurich en mars, alors que les fermetures de l'espace aérien et les contraintes de capacité font grimper les tarifs sur les routes Asie-Europe .

Air New Zealand a déclaré qu'elle avait augmenté ses tarifs sur l'ensemble de ses itinéraires et a averti que d'autres changements de prix ou d'horaires pourraient suivre si les coûts du kérosène restaient élevés.

Hong Kong Airlines a déclaré qu'elle augmenterait les surcharges carburant jusqu'à 35,2 % à partir de jeudi. Air India a déclaré qu'elle commencerait à augmenter progressivement les surcharges carburant sur les liaisons intérieures et internationales.

Certains transporteurs européens ont déclaré qu'ils ne voyaient pas la nécessité d'augmenter les prix dans l'immédiat. IAG ICAG.L , le propriétaire de British Airways, a déclaré qu'il était bien couvert à court terme et qu'il n'avait pas l'intention d'ajuster ses tarifs. British Airways a toutefois indiqué qu'elle avait avancé la fin de ses vols d'hiver à destination d'Abu Dhabi en raison de "l'incertitude persistante".

LES ACTIONS DES COMPAGNIES AÉRIENNES SE STABILISENT APRÈS LA CHUTE DES COURS

Certaines actions de compagnies aériennes ont augmenté alors que les prix du pétrole ont chuté à environ 90 dollars le baril mardi, contre un sommet de 119 dollars lundi, après que le président américain Donald Trump a déclaré lundi que la guerre pourrait être bientôt terminée.

En Europe, les actions des principales compagnies aériennes ont clôturé en hausse, augmentant entre 3 % et 8 %. Les actions des principaux transporteurs américains Delta Air Lines DAL.N , United Airlines UAL.O , Alaska Air ALK.N et American Airlines

AAL.O étaient en baisse de 1,5 % à 2,5 % dans les échanges de l'après-midi.

La plupart des grandes compagnies aériennes américaines ne couvrent plus leurs coûts de carburant, contrairement aux transporteurs européens et asiatiques qui maintiennent des programmes de couverture actifs. Le carburant est généralement la deuxième dépense la plus importante après la main d'œuvre.

Sans la protection des couvertures de carburant, les compagnies aériennes n'ont pas d'autre choix que d'augmenter les tarifs pour compenser la hausse des coûts. Les dernières données de la Deutsche Bank montrent que les tarifs aériens américains augmentent rapidement, les billets de dernière minute et les billets achetés à l'avance ayant bondi au cours de la semaine écoulée.

Le trafic de passagers continuant à dépasser la croissance de la capacité en sièges des compagnies aériennes, et certains transporteurs prévoyant une demande record pour les vacances de printemps, les analystes estiment que la toile de fond devrait aider le marché à absorber la hausse des tarifs.

La hausse des prix du carburant devrait également inciter les compagnies aériennes à ralentir leurs plans de croissance, ce qui renforcera leur pouvoir de fixation des prix. Toutefois, il n'est pas certain que ces mesures suffiront à protéger totalement les marges bénéficiaires.

Les principaux transporteurs américains devraient mettre à jour leurs perspectives avant une conférence du secteur la semaine prochaine, mais certains analystes ont déjà revu à la baisse leurs prévisions de bénéfices et de capacité pour le trimestre en cours et l'ensemble de l'année. Les analystes de Melius, par exemple, ont réduit leurs estimations de revenu net de 10 %.

LES CONFLITS RÉDUISENT L'ESPACE AÉRIEN DISPONIBLE

Outre les coûts élevés du carburant, le rétrécissement de l'espace aérien menace de perturber encore davantage l'industrie mondiale du voyage, car les pilotes doivent contourner le conflit du Moyen-Orient et la capacité sur les itinéraires clés se remplit.

Emirates, Qatar Airways et Etihad représentent ensemble environ un tiers du trafic de passagers entre l'Europe et l'Asie et transportent plus de la moitié de tous les passagers volant de l'Europe vers l'Australie, la Nouvelle-Zélande et les îles du Pacifique, selon Cirium.

Les compagnies aériennes européennes ont déjà dû faire face à la réduction de l'espace aérien en raison de la guerre en Ukraine, et nombre d'entre elles évitent l'espace aérien russe et empruntent des itinéraires plus longs. Avec un espace aérien encore plus réduit, elles affirment que les conditions d'exploitation sont devenues plus difficiles.