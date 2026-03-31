Les compagnies aériennes annulent plus de vols en raison de l'escalade du conflit au Moyen-Orient

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(Mises à jour Aegean, airBaltic, Air Europa, Air France, Finnair, LOT, Pegasus, Singapore Airlines, ajout d'Iberia Express sous IAG)

Le transport aérien mondial reste gravement perturbé, de nombreuses personnes ne pouvant toujours pas prendre l'avion comme prévu pour se rendre à destination après que le conflit impliquant l'Iran a entraîné la fermeture des principales plates-formes du Moyen-Orient, notamment Dubaï, Doha et Abu Dhabi.

Vous trouverez ci-dessous les dernières informations sur les vols, par ordre alphabétique:

AEGEAN AIRLINES AGNr.AT

La plus grande compagnie aérienne grecque a annulé ses vols vers Riyad, Tel Aviv, Beyrouth et Amman jusqu'au 30 avril, et vers Erbil, Bagdad et Dubaï jusqu'au 31 mai.

AIRBALTIC

La compagnie lettone airBaltic indique que tous les vols à destination de Tel Aviv ont été annulés jusqu'au 31 mai. Tous les vols à destination de Dubaï sont annulés jusqu'au 24 octobre.

AIR CANADA AC.TO

Le transporteur canadien a annulé tous ses vols vers Tel Aviv et Dubaï jusqu'au 7 septembre.

AIR EUROPA

La compagnie aérienne espagnole a annulé tous ses vols à destination de Tel Aviv jusqu'au 3 mai.

AIR FRANCE-KLM AIRF.PA

Air France a suspendu ses vols vers Tel Aviv, Beyrouth, Dubaï et Riyad jusqu'au 19 avril.

KLM a suspendu ses vols vers Tel Aviv, Riyad, Dammam et Dubaï jusqu'au 17 mai.

CATHAY PACIFIC 0293.HK

La compagnie aérienne de Hong Kong a annulé tous ses vols passagers vers Dubaï et Riyad jusqu'au 31 mai. Pour faire face à une augmentation de la demande vers l'Europe, elle proposera des vols supplémentaires vers Londres, Paris et Zurich en avril.

DELTA DAL.N

La compagnie américaine a annulé ses vols New York-Tel Aviv et reporté au 5 septembre le redémarrage de sa ligne Atlanta-Tel Aviv. Le lancement de la ligne Boston-Tel Aviv, prévu fin octobre, a été reporté jusqu'à nouvel ordre.

EL AL ISRAEL AIRLINES ELAL.TA

Le transporteur israélien a déclaré que les clients qui avaient prévu de quitter Israël jusqu'au 11 avril ont vu leurs vols annulés, y compris les vols de retour correspondants. La compagnie aérienne assure un nombre limité de vols vers plusieurs destinations clés.

EMIRATES

La compagnie aérienne des Émirats arabes unis a indiqué qu'elle proposait un programme de vols réduit suite à la réouverture partielle de l'espace aérien régional.

ETIHAD AIRWAYS

La compagnie aérienne des Émirats arabes unis a déclaré qu'elle assurait un programme de vols commerciaux entre Abu Dhabi et environ 80 destinations.

FINNAIR FIA1S.HE

La compagnie finlandaise a annulé ses vols vers Doha jusqu'au 2 juillet, tout en continuant à éviter l'espace aérien de l'Irak, de l'Iran, de la Syrie et d'Israël. La compagnie ne reprendra ses vols vers Dubaï qu'en octobre.

FLYNAS

La compagnie aérienne saoudienne à bas prix a suspendu ses vols vers Dubaï, Abu Dhabi, Sharjah, Doha, Bahreïn, Koweït, l'Irak et la Syrie jusqu'au 15 avril.

IAG ICAG.L

British Airways, propriété d'IAG, a prolongé les annulations de vols vers Amman, Bahreïn, Dubaï et Tel Aviv jusqu'au 31 mai et vers Doha jusqu'au 30 avril, tout en ajoutant des vols vers Bangkok et Singapour. Les vols à destination d'Abu Dhabi restent suspendus jusqu'à la fin de l'année.

Iberia Express, la compagnie aérienne à bas prix d'IAG, a annulé tous ses vols à destination et en provenance de Tel Aviv jusqu'au 31 mai.

JAPAN AIRLINES 9201.T

Japan Airlines a suspendu ses vols réguliers Tokyo-Doha jusqu'au 10 avril et les vols Doha-Tokyo jusqu'au 11 avril.

LOT

La compagnie aérienne polonaise a suspendu tous ses vols à destination de Tel Aviv jusqu'au 31 mai. Elle a également annulé ses vols vers Riyad jusqu'au 30 juin et vers Beyrouth du 31 mars au 30 mai. La compagnie prévoit d'assurer sa liaison hivernale avec Dubaï en octobre.

GROUPE LUFTHANSA LHAG.DE

Lufthansa, Swiss, Austrian Airlines, Brussels Airlines, ITA Airways et Edelweiss ont suspendu leurs vols vers Dubaï et Tel Aviv jusqu'au 31 mai, et vers Abu Dhabi, Amman, Beyrouth, Dammam, Riyad, Erbil, Mascate et Téhéran jusqu'au 24 octobre. Lufthansa Cargo fait de même, à l'exception de la suspension de Tel Aviv, qui durera jusqu'au 30 avril.

La compagnie à bas prix Eurowings prévoit de suspendre ses vols vers Tel Aviv, Beyrouth et Erbil jusqu'au 30 avril et vers Dubaï, Abu Dhabi et Amman jusqu'au 24 octobre.

MALAYSIA AIRLINES

La compagnie malaisienne a suspendu tous ses vols vers Doha jusqu'au 15 avril.

NORWEGIAN AIR NAS.OL

La compagnie aérienne à bas prix a repoussé le lancement de ses vols vers Tel Aviv et Beyrouth au 15 juin, au lieu du 1er avril et du 4 avril, respectivement. Elle a annulé tous les vols vers Dubaï jusqu'au 8 avril.

PEGASUS PGSUS.IS

La compagnie turque Pegasus Airlines a annulé ses vols vers l'Iran, l'Irak, Amman, Beyrouth, le Koweït, Bahreïn, Doha, Dammam, Riyad, Dubaï, Abu Dhabi et Sharjah jusqu'au 1er mai.

QANTAS QAN.AX

La compagnie nationale australienne ajoute des vols vers Rome et Paris pour répondre à la demande croissante de liaisons européennes. Les vols à destination de Paris passeront de trois à cinq vols aller-retour par semaine et la liaison Perth-Singapour passera d'une fréquence quotidienne à 10 vols par semaine. La mise à jour des horaires entrera progressivement en vigueur pour les vols à partir de la mi-avril et se poursuivra jusqu'à la fin du mois de juillet.

QATAR AIRWAYS

Le transporteur a déclaré qu'il augmentait progressivement ses vols au départ et à destination de Doha, avec des fréquences de vol supplémentaires vers plus de 90 destinations.

SINGAPORE AIRLINES SIAL.SI

Le transporteur a prolongé la suspension de ses vols Singapour-Dubaï jusqu'au 31 mai, tout en ajoutant des services sur les routes Singapour-Londres Gatwick et Singapour-Melbourne de la fin mars au 24 octobre pour répondre à la demande accrue.

TURKISH AIRLINES THYAO.IS

Turkish Airlines a annulé la plupart de ses vols vers le Moyen-Orient jusqu'à la fin du mois de mars. SunExpress, sa coentreprise avec Lufthansa, a annulé les vols vers Dubaï jusqu'au 6 avril et vers Bahreïn jusqu'au 30 avril.

WIZZ AIR WIZZ.L

La compagnie aérienne à bas prix a suspendu ses vols vers Israël jusqu'au 13 avril, et vers Dubaï, Abu Dhabi et Amman depuis les destinations européennes continentales jusqu'à la mi-septembre. Tous les vols à destination de Médine ont été suspendus pour une durée indéterminée.