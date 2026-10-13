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Les compagnies aériennes annulent leurs vols à destination de l'Arabie saoudite après les attaques contre l'aéroport de Riyad
information fournie par Reuters 13/10/2026 à 11:07

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour de la rubrique sur Etihad, ajout de Qatar Airways)

Les compagnies aériennes annulent leurs vols à destination de l'Arabie saoudite et des pays voisins à la suite des attaques meurtrières perpétrées ce week-end contre l'aéroport de Riyad par les Houthis yéménites, proches de l'Iran, ce qui vient s'ajouter aux perturbations généralisées que connaît la région depuis le début de la guerre américano-israélienne contre l'Iran.

L'aéroport restera fermé jusqu'au 17 octobre, selon un avis aux aviateurs publié lundi.

Voici la liste des compagnies aériennes ayant pris des mesures, par ordre alphabétique:

AIR FRANCE-KLM AIRF.PA

Le groupe franco-néerlandais a prolongé jusqu’à fin octobre la suspension de ses liaisons à destination et en provenance de la capitale saoudienne.

AIR INDIA

La compagnie indienne a prolongé la suspension des vols à destination et en provenance de Riyad jusqu'au 15 octobre.

AKASA AIR SNVA.NS

La compagnie low-cost basée à Mumbai a suspendu ses vols à destination de Djeddah et de Riyad jusqu'au 13 octobre.

CATHAY PACIFIC 0293.HK

La compagnie nationale de Hong Kong a reporté la reprise de ses liaisons Hong Kong–Dubaï et Hong Kong–Riyad jusqu'au 31 janvier 2027.

DELTA DAL.N

La compagnie aérienne américaine a annoncé qu’elle reporterait ses vols prévus entre Atlanta et Riyad jusqu’en mars 2027.

ETIHAD AIRWAYS

La compagnie aérienne basée à Abou Dhabi a annulé tous ses vols entre Abou Dhabi et Riyad, ainsi que 10 vols à destination de Dammam et de Djeddah, jusqu’au 19 octobre.

GULF AIR

La compagnie nationale de Bahreïn a annulé ses vols à destination et en provenance de Riyad du 12 au 17 octobre.

INDIGO

La plus grande compagnie aérienne indienne a prolongé les annulations sur ses liaisons vers Riyad et Dammam jusqu'au 15 octobre.

LUFTHANSA LHAG.DE

Les compagnies aériennes appartenant au groupe allemand ont annulé tous leurs vols à destination de Riyad jusqu'au 16 octobre.

PHILIPPINE AIRLINES

La compagnie aérienne nationale des Philippines a prolongé la suspension de ses vols à destination et en provenance de Riyad jusqu'au 29 novembre.

QATAR AIRWAYS

La compagnie qatarie a temporairement suspendu ses vols à destination et en provenance de Riyad et de Dammam.

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AMERICAN AIRLINE
12,6200 USD NASDAQ -1,10%
CATHAY PAC AIRWA
1,569 EUR Tradegate -1,38%
DELTA AIR LINES
80,110 USD NYSE -2,48%
DT LUFTHANSA
7,264 EUR XETRA +0,22%
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