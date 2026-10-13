Les compagnies aériennes annulent leurs vols à destination de l'Arabie saoudite après les attaques contre l'aéroport de Riyad

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(Mise à jour de la rubrique sur Etihad, ajout de Qatar Airways)
Les compagnies aériennes annulent leurs vols à destination de l'Arabie saoudite et des pays voisins à la suite des attaques meurtrières perpétrées ce week-end contre l'aéroport de Riyad par les Houthis yéménites, proches de l'Iran, ce qui vient s'ajouter aux perturbations généralisées que connaît la région depuis le début de la guerre américano-israélienne contre l'Iran.
L'aéroport restera fermé jusqu'au 17 octobre, selon un avis aux aviateurs publié lundi.
Voici la liste des compagnies aériennes ayant pris des mesures, par ordre alphabétique:
AIR FRANCE-KLM AIRF.PA
Le groupe franco-néerlandais a prolongé jusqu’à fin octobre la suspension de ses liaisons à destination et en provenance de la capitale saoudienne.
AIR INDIA
La compagnie indienne a prolongé la suspension des vols à destination et en provenance de Riyad jusqu'au 15 octobre.
AKASA AIR SNVA.NS
La compagnie low-cost basée à Mumbai a suspendu ses vols à destination de Djeddah et de Riyad jusqu'au 13 octobre.
CATHAY PACIFIC 0293.HK
La compagnie nationale de Hong Kong a reporté la reprise de ses liaisons Hong Kong–Dubaï et Hong Kong–Riyad jusqu'au 31 janvier 2027.
DELTA DAL.N
La compagnie aérienne américaine a annoncé qu’elle reporterait ses vols prévus entre Atlanta et Riyad jusqu’en mars 2027.
ETIHAD AIRWAYS
La compagnie aérienne basée à Abou Dhabi a annulé tous ses vols entre Abou Dhabi et Riyad, ainsi que 10 vols à destination de Dammam et de Djeddah, jusqu’au 19 octobre.
GULF AIR
La compagnie nationale de Bahreïn a annulé ses vols à destination et en provenance de Riyad du 12 au 17 octobre.
INDIGO
La plus grande compagnie aérienne indienne a prolongé les annulations sur ses liaisons vers Riyad et Dammam jusqu'au 15 octobre.
LUFTHANSA LHAG.DE
Les compagnies aériennes appartenant au groupe allemand ont annulé tous leurs vols à destination de Riyad jusqu'au 16 octobre.
PHILIPPINE AIRLINES
La compagnie aérienne nationale des Philippines a prolongé la suspension de ses vols à destination et en provenance de Riyad jusqu'au 29 novembre.
QATAR AIRWAYS
La compagnie qatarie a temporairement suspendu ses vols à destination et en provenance de Riyad et de Dammam.
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