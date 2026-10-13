 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les compagnies aériennes annulent leurs vols à destination de l'Arabie saoudite après les attaques contre l'aéroport de Riyad
information fournie par Reuters 13/10/2026 à 17:31

Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Comprend les dernières informations concernant Air India, Akasa Air et Indigo; ajoute Malaysia Airlines)

Les compagnies aériennes annulent leurs vols à destination de l'Arabie saoudite à la suite des attaques meurtrières perpétrées ce week-end contre l'aéroport de Riyad par les Houthis yéménites, proches de l'Iran, ce qui aggrave les perturbations du trafic aérien dans toute la région.

L'aéroport restera fermé jusqu'au 17 octobre, selon un avis aux aviateurs publié lundi.

Voici la liste des compagnies aériennes ayant pris des mesures, par ordre alphabétique:

AIR FRANCE-KLM AIRF.PA

Le groupe franco-néerlandais a prolongé jusqu’à fin octobre la suspension de ses liaisons au départ et à destination de la capitale saoudienne.

AIR INDIA

La compagnie indienne a prolongé la suspension de ses vols à destination et en provenance de Riyad, Dammam et Djeddah jusqu'au 17 octobre.

AKASA AIR SNVA.NS

La compagnie low-cost basée à Mumbai a suspendu ses vols à destination et en provenance de Djeddah et de Riyad jusqu'au 17 octobre.

CATHAY PACIFIC 0293.HK

La compagnie nationale de Hong Kong a reporté la reprise de ses liaisons Hong Kong–Dubaï et Hong Kong–Riyad jusqu'au 31 janvier 2027.

DELTA DAL.N

La compagnie aérienne américaine a annoncé qu’elle reporterait ses vols prévus entre Atlanta et Riyad jusqu’en mars 2027.

ETIHAD AIRWAYS

La compagnie aérienne basée à Abou Dhabi a annulé tous ses vols entre Abou Dhabi et Riyad, ainsi que 10 vols à destination de Dammam et de Djeddah, jusqu’au 19 octobre.

GULF AIR

La compagnie nationale de Bahreïn a annulé ses vols à destination et en provenance de Riyad du 12 au 17 octobre.

INDIGO

Les vols à destination et en provenance de Riyad, Djeddah, Dammam et Médine restent annulés jusqu'au 17 octobre.

LUFTHANSA LHAG.DE

Les compagnies aériennes appartenant au groupe allemandont annulé tous leurs vols à destination de Riyad jusqu'au 16 octobre.

MALAYSIA AIRLINES

La compagnie nationale basée à Kuala Lumpur a annulé ses vols à destination et en provenance de Djeddah et de Médine jusqu'au 17 octobre, par mesure de précaution.

PHILIPPINE AIRLINES

La compagnie nationale des Philippines a prolongé la suspension de ses vols à destination et en provenance de Riyad jusqu'au 29 novembre.

QATAR AIRWAYS

La compagnie qatarie a temporairement suspendu ses vols à destination et en provenance de Riyad et de Dammam.

Valeurs associées

AIR FRANCE-KLM
10,590 EUR Euronext Paris -0,24%
AMERICAN AIRLINE
12,3350 USD NASDAQ -2,26%
CATHAY PAC AIRWA
1,565 EUR Tradegate -1,63%
DELTA AIR LINES
78,855 USD NYSE -1,57%
DT LUFTHANSA
7,196 EUR XETRA -0,72%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • ( AFP / JASON REDMOND )
    Boeing a livré 363 exemplaires du 737 MAX en 9 mois, un record
    information fournie par Boursorama avec AFP 13.10.2026 17:59 

    Le constructeur aéronautique Boeing a livré 475 avions commerciaux au cours des neuf premiers mois de l'année (+8% sur un an), dont un record de 363 exemplaires de sa famille vedette, le 737 MAX, a-t-il annoncé mardi sur son site. Sur le seul mois de septembre, ... Lire la suite

  • Défilé du mouvement lycéen à Marseille le 13 octobre 2026 ( AFP / Thibaud MORITZ )
    Mouvement des lycéens : les derniers développements
    information fournie par AFP 13.10.2026 17:51 

    Voici les derniers développements de la mobilisation des lycéens et étudiants de nouveau descendus dans la rue mardi, "Acte V" d'un mouvement lancé mi-septembre pour demander davantage de moyens pour l'éducation. Alors que manifestations et blocages se poursuivent ... Lire la suite

  • ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / MICHAEL M. SANTIAGO )
    Les résultats de Citigroup, en hausse, dépassent les attentes au 3T
    information fournie par Boursorama avec AFP 13.10.2026 17:51 

    La banque américaine Citigroup a annoncé mardi des résultats en hausse sur un an au troisième trimestre, qui ont dépassé les attentes des analystes en particulier grâce aux activités de marchés et de banque d'affaires. Jane Fraser, patronne du groupe citée dans ... Lire la suite

  • Production à l'usine Boeing d'Everett
    Boeing a livré 57 avions en septembre, son meilleur mois depuis le début de l'année
    information fournie par Reuters 13.10.2026 17:51 

    par Dan Catchpole Boeing a ‌annoncé mardi avoir livré 57 avions en septembre, après 51 en août et ​55 un an plus tôt, marquant son meilleur résultat mensuel depuis le début de l'année. Le constructeur aéronautique américain reste toutefois derrière Airbus, qui ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
7 827,63 -0,07%
Pétrole Brent
105,96 -0,15%
2CRSI
28,3 -3,02%
HAFFNER ENERGY
0,77 -3,27%
SOITEC
145,3 -5,95%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank