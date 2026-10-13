Les compagnies aériennes annulent leurs vols à destination de l'Arabie saoudite après les attaques contre l'aéroport de Riyad

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(Comprend les dernières informations concernant Air India, Akasa Air et Indigo; ajoute Malaysia Airlines)

Les compagnies aériennes annulent leurs vols à destination de l'Arabie saoudite à la suite des attaques meurtrières perpétrées ce week-end contre l'aéroport de Riyad par les Houthis yéménites, proches de l'Iran, ce qui aggrave les perturbations du trafic aérien dans toute la région.

L'aéroport restera fermé jusqu'au 17 octobre, selon un avis aux aviateurs publié lundi.

Voici la liste des compagnies aériennes ayant pris des mesures, par ordre alphabétique:

AIR FRANCE-KLM AIRF.PA

Le groupe franco-néerlandais a prolongé jusqu’à fin octobre la suspension de ses liaisons au départ et à destination de la capitale saoudienne.

AIR INDIA

La compagnie indienne a prolongé la suspension de ses vols à destination et en provenance de Riyad, Dammam et Djeddah jusqu'au 17 octobre.

AKASA AIR SNVA.NS

La compagnie low-cost basée à Mumbai a suspendu ses vols à destination et en provenance de Djeddah et de Riyad jusqu'au 17 octobre.

CATHAY PACIFIC 0293.HK

La compagnie nationale de Hong Kong a reporté la reprise de ses liaisons Hong Kong–Dubaï et Hong Kong–Riyad jusqu'au 31 janvier 2027.

DELTA DAL.N

La compagnie aérienne américaine a annoncé qu’elle reporterait ses vols prévus entre Atlanta et Riyad jusqu’en mars 2027.

ETIHAD AIRWAYS

La compagnie aérienne basée à Abou Dhabi a annulé tous ses vols entre Abou Dhabi et Riyad, ainsi que 10 vols à destination de Dammam et de Djeddah, jusqu’au 19 octobre.

GULF AIR

La compagnie nationale de Bahreïn a annulé ses vols à destination et en provenance de Riyad du 12 au 17 octobre.

INDIGO

Les vols à destination et en provenance de Riyad, Djeddah, Dammam et Médine restent annulés jusqu'au 17 octobre.

LUFTHANSA LHAG.DE

Les compagnies aériennes appartenant au groupe allemandont annulé tous leurs vols à destination de Riyad jusqu'au 16 octobre.

MALAYSIA AIRLINES

La compagnie nationale basée à Kuala Lumpur a annulé ses vols à destination et en provenance de Djeddah et de Médine jusqu'au 17 octobre, par mesure de précaution.

PHILIPPINE AIRLINES

La compagnie nationale des Philippines a prolongé la suspension de ses vols à destination et en provenance de Riyad jusqu'au 29 novembre.

QATAR AIRWAYS

La compagnie qatarie a temporairement suspendu ses vols à destination et en provenance de Riyad et de Dammam.