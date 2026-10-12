Les compagnies aériennes annulent leurs vols à destination de l'Arabie saoudite après les attaques contre l'aéroport de Riyad

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(Ajout de Delta, CATHAY et Gulf Air)

Les compagnies aériennes annulent leurs vols à destination de l’Arabie saoudite et des pays voisins à la suite des attaques meurtrières perpétrées ce week-end contre l’aéroport de Riyad par les Houthis yéménites, proches de l’Iran, ce qui aggrave les perturbations dans la région depuis le début du conflit iranien.

L'aéroport restera fermé jusqu'au 17 octobre, selon un avis aux aviateurs (NOTAM) publié lundi.

Voici la liste des compagnies aériennes qui ont pris des mesures:

LUFTHANSA LHAG.DE

Les transporteurs appartenant au groupe allemand ont annulé tous leurs vols à destination de Riyad jusqu’au 16 octobre.

AIR FRANCE-KLM AIRF.PA

Le groupe franco-néerlandais a prolongé jusqu’à la fin du mois la suspension de ses liaisons à destination et en provenance de la capitale saoudienne.

ETIHAD AIRWAYS

Le groupe basé à Abou Dhabi a suspendu tous ses vols à destination de l'Arabie saoudite jusqu'au 13 octobre.

INDIGO

La plus grande compagnie aérienne indienne a prolongé les annulations sur ses liaisons vers Riyad et Dammam jusqu'au 15 octobre.

PHILIPPINE AIRLINES

La première compagnie aérienne commerciale d'Asie a prolongé la suspension de ses vols à destination et en provenance de Riyad jusqu'au 29 novembre.

AIR INDIA

La deuxième plus grande compagnie aérienne indienne a prolongéla suspension de ses vols à destination et en provenance de Riyad jusqu'au 15 octobre.

AKASA AIR SNVA.NS

La compagnie low-cost basée à Mumbai a suspendu ses vols à destination de Djeddah et de Riyad jusqu'au 13 octobre.

GULF AIR

La compagnie nationale de Bahreïn a annulé ses vols à destination et en provenance de Riyad du 12 au 17 octobre.

CATHAY PACIFIC 0293.HK

La compagnie nationale de Hong Kong a reporté la reprise de ses liaisons Hong Kong–Dubaï et Hong Kong–Riyad jusqu'au 31 janvier 2027.

DELTA DAL.N

La compagnie aérienne américaine a annoncé lundi qu'elle reporterait son vol prévu entre Atlanta et Riyad jusqu'en mars 2027.