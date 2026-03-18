Les compagnies aériennes annulent de nouveaux vols en raison de l'escalade du conflit au Moyen-Orient

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(Mise à jour de l'entrée de Cathay Pacific)

Le transport aérien mondial reste gravement perturbé après que la guerre en Iran a forcé la fermeture des principaux hubs du Moyen-Orient, notamment Dubaï, Doha et Abu Dhabi, bloquant des dizaines de milliers de passagers.

Voici les dernières informations sur les vols, par ordre alphabétique:

AEGEAN AIRLINES AGNr.AT

La plus grande compagnie aérienne grecque a annulé ses vols vers Tel Aviv, Beyrouth et Amman jusqu'au 22 avril, et vers Erbil et Bagdad jusqu'au 24 mai. Les vols vers Dubaï ont été annulés jusqu'au 19 avril et vers Riyad jusqu'au 18 avril.

AIR BALTIC

La compagnie lettone airBaltic a annoncé que tous les vols à destination de Tel Aviv avaient été annulés jusqu'au 5 avril. Tous les vols à destination de Dubaï ont été annulés jusqu'au 24 octobre.

AIR CANADA AC.TO

Le transporteur canadien a annulé tous les vols à destination de Tel Aviv jusqu'au 2 mai et tous les vols à destination de Dubaï jusqu'au 28 mars.

AIR EUROPA

La compagnie aérienne espagnole a annulé tous ses vols à destination de Tel Aviv jusqu'au 10 avril.

AIR FRANCE KLM AIRF.PA

Air France a annulé ses vols vers Tel Aviv et Beyrouth jusqu'au 21 mars et vers Dubaï et Riyad jusqu'au 20 mars.

KLM a déclaré que les vols vers Riyad, Dammam et Dubaï étaient suspendus jusqu'au 28 mars et que les vols vers Tel Aviv étaient suspendus jusqu'à la fin de la saison d'hiver.

CATHAY PACIFIC 0293.HK

La compagnie aérienne de Hong Kong a annoncé l'annulation de tous les vols passagers à destination et en provenance de Dubaï et de Riyad, ainsi que des vols cargo à destination de Dubaï et de Riyad, jusqu'au 30 avril.

DELTA DAL.N

La compagnie américaine a annulé ses vols de New York à Tel Aviv jusqu'au 31 mars et de Tel Aviv à New York jusqu'au 1er avril. Le redémarrage de la liaison Atlanta-Tel Aviv a été retardé, les vols à destination de Tel Aviv étant suspendus jusqu'au 4 août et les vols en provenance de Tel Aviv jusqu'au 5 août.

EL AL ISRAEL AIRLINES ELAL.TA

La compagnie aérienne israélienne a annoncé que les vols réguliers étaient annulés jusqu'au 21 mars.

EMIRATES

La compagnie aérienne des Émirats arabes unis a indiqué qu'elle proposait un programme de vols réduit suite à la réouverture partielle de l'espace aérien régional.

ETIHAD AIRWAYS

La compagnie aérienne des Émirats arabes unis a indiqué qu'elle proposait un programme de vols commerciaux limité entre Abu Dhabi et un certain nombre de destinations clés.

FINNAIR FIA1S.HE

La compagnie finlandaise a annulé ses vols à Dubaï jusqu'au 29 mars et ses vols à Doha jusqu'au 2 avril, continuant à éviter l'espace aérien de l'Irak, de l'Iran, de la Syrie et d'Israël.

FLYNAS

La compagnie aérienne saoudienne Flynas a prolongé la suspension de ses vols vers Dubaï, Abu Dhabi, Sharjah, Doha, Bahreïn, le Koweït, l'Irak et la Syrie jusqu'au 31 mars.

IAG ICAG.L

British Airways, propriété d'IAG, a annulé tous ses vols à destination d'Abu Dhabi jusqu'à la fin de l'année et tous ses vols à destination d'Amman, Bahreïn, Doha, Dubaï et Tel Aviv jusqu'à la fin du mois de mars.

INDIGO INGL.NS

La compagnie aérienne indienne a suspendu ses opérations vers Doha, le Koweït, Bahreïn, Dammam, Fujairah, Ras Al Khaimah, Sharjah jusqu'au 28 mars.

JAPAN AIRLINES 9201.T

Japan Airlines a suspendu les vols Tokyo-Doha prévus du 28 février au 31 mars et les vols Doha-Tokyo jusqu'au 1er avril.

LOT

La compagnie aérienne polonaise a indiqué que tous les vols à destination de Dubaï étaient annulés jusqu'au 28 mars et ceux à destination de Tel Aviv jusqu'au 18 avril. LOT a également annulé ses vols vers Riyad jusqu'au 24 mars et vers Beyrouth du 31 mars au 30 avril.

GROUPE LUFTHANSA LHAG.DE

Le groupe aérien allemand, qui comprend Lufthansa, Austrian Airlines, Swiss et Brussels Airlines ainsi qu'ITA Airways, a suspendu ses vols vers Tel Aviv jusqu'au 2 avril, et vers Beyrouth, Dubaï, Amman, Erbil et Abu Dhabi jusqu'au 28 mars. Les vols à destination de Téhéran ont été suspendus jusqu'au 30 avril et ceux à destination de Dammam jusqu'au 17 mars.

MALAYSIA AIRLINES

La compagnie malaisienne a suspendu tous ses vols vers Doha jusqu'au 20 mars.

NORWEGIAN AIR NAS.OL

La compagnie nordique prévoit de desservir Tel Aviv et Beyrouth à partir du 15 juin, au lieu du 1er avril et du 4 avril, respectivement, comme elle l'avait prévu.

PEGASUS PGSUS.IS

Pegasus Airlines a annulé ses vols vers l'Iran, l'Irak, Amman, Beyrouth, Koweït, Bahreïn, Doha, Dammam, Dubaï, Abu Dhabi et Sharjah jusqu'au 12 avril. Les vols à destination de Riyad ont été annulés jusqu'au 23 mars.

QATAR AIRWAYS

Le transporteur a indiqué que ses vols réguliers étaient toujours temporairement suspendus en raison de la fermeture de l'espace aérien qatari et qu'il assurerait un nombre limité de vols révisés du 18 au 28 mars.

TURKISH AIRLINES THYAO.IS

Le ministère turc des transports a déclaré que Turkish Airlines a annulé ses vols vers l'Irak, la Syrie, le Liban, la Jordanie, Doha, Dubaï, Abu Dhabi, Koweït, Bahreïn et Dammam jusqu'au 19 mars, tandis que les vols vers l'Iran ont été annulés jusqu'au 20 mars.

WIZZ AIR WIZZ.L

La compagnie aérienne à bas prix a suspendu ses vols vers Israël jusqu'au 29 mars et vers Dubaï, Abu Dhabi, Amman et Jeddah depuis les destinations européennes continentales jusqu'à la mi-septembre.