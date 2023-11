Les compagnies aériennes américaines soutiennent la position de l'industrie de l'éthanol sur le crédit d'impôt pour le carburant aviation

par Jarrett Renshaw et Leah Douglas

Les principales compagnies aériennes et sociétés d'aviation américaines se sont jointes aux producteurs d'éthanol pour envoyer une lettre à l'administration Biden mercredi, soutenant un changement de réglementation qui faciliterait l'obtention de subventions fédérales pour le carburant aviation durable (SAF) fabriqué à partir d'éthanol à base de maïs.

L'Inflation Reduction Act, la loi sur le climat signée par le président Joe Biden, exige que les producteurs de SAF utilisent un modèle d'émissions développé par l'Organisation de l'aviation civile internationale (ICAO), ou une "méthodologie similaire", pour démontrer que leur carburant réduit de 50 % les émissions par rapport à l'essence, afin d'obtenir les subventions.

Des compagnies aériennes telles que Delta DAL.N , JetBlue

JBLU.O et Southwest LUV.N , ainsi que des entreprises telles que GE Aerospace GE.N et Boeing BA.N , ont indiqué dans la lettre adressée à Janet Yellen, secrétaire au Trésor, que l'administration devrait autoriser l'utilisation du modèle GREET (Greenhouse Gases, Regulated Emissions and Energy Use in Technologies) du ministère de l'énergie () en plus de celui développé par l'OACI, faisant ainsi écho à une demande de l'industrie de l'éthanol.

L'industrie de l'éthanol estime que le modèle GREET est plus susceptible que le modèle de l'OACI d'apporter les avantages climatiques requis pour garantir les subventions de l'IRA.

Les groupes de défense de l'environnement soutiennent toutefois que le modèle GREET sous-estime les émissions de l'éthanol, en particulier celles associées au défrichage des terres pour cultiver les plantes nécessaires à la fabrication de l'éthanol.

"Avec les bons signaux du marché, nous pouvons décarboniser l'aviation et stimuler une nouvelle vague d'innovation et d'emplois dans le domaine des énergies propres aux États-Unis. Cependant, l'incertitude de la modélisation aujourd'hui est un problème de développement sur plusieurs années", indique la lettre, qui a également été signée par des entreprises d'éthanol, dont Poet et Archer-Daniels-Midland Co ADM.N .

Cette lettre est envoyée le jour même où M. Biden et son administration lancent une campagne de deux semaines consacrée à l'Amérique rurale, en commençant par une visite dans le Minnesota mercredi.

La décision finale sur la question de la modélisation revient au Trésor, bien que les départements de l'agriculture, de l'environnement et de l'énergie se soient également exprimés et que la Maison Blanche soit intervenue en tant que médiateur, selon un rapport antérieur de Reuters .

L'USDA a déclaré en septembre qu'elle mettait à jour le modèle GREET pour s'assurer que l'éthanol est éligible en tant que matière première SAF.

Une décision du Trésor est attendue en décembre , selon un rapport antérieur de Reuters.