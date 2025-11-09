Les compagnies aériennes américaines se préparent à une troisième journée de réduction des vols imposée par le gouvernement

Les principales compagnies aériennes se sont préparées à une troisième journée de réduction des vols imposée par le gouvernement dimanche, après que des milliers de vols ont été interrompus samedi en raison d'une pénurie de personnel dans le domaine du contrôle du trafic aérien.

L'Administration fédérale de l'aviation a demandé aux compagnies aériennes de réduire de 4 % le nombre de vols quotidiens à partir de vendredi dans 40 grands aéroports en raison de problèmes de sécurité liés au contrôle du trafic aérien. Le shutdown, qui a atteint un record de 40 jours, a entraîné une pénurie de contrôleurs aériens qui, comme d'autres employés fédéraux, n'ont pas été payés depuis des semaines.

La réduction des vols doit atteindre 6 % mardi, puis 10 % d'ici au 14 novembre.

La FAA a déclaré samedi que la pénurie de personnel dans le domaine du contrôle aérien affectait 42 tours d'aéroport et d'autres centres et retardait les vols dans au moins 12 grandes villes américaines, dont Atlanta, Newark, San Francisco, Chicago et New York.

Quelque 1 550 vols ont été annulés et 6 700 autres retardés samedi, contre 1 025 vols annulés et 7 000 retardés vendredi.

Les responsables des compagnies aériennes ont déclaré en privé que le nombre de programmes de retard rendait presque impossible la programmation et la planification de nombreux vols et se sont inquiétés de la manière dont le système fonctionnerait si les problèmes de personnel s'aggravaient.

Les réductions, qui ont commencé vendredi matin, concernent environ 700 vols des quatre plus grandes compagnies aériennes: American Airlines AAL.O , Delta Air Lines DAL.N , Southwest Airlines LUV.N et United Airlines UAL.O . Les compagnies aériennes devraient annuler à peu près le même nombre de vols dimanche.

Pendant la fermeture du gouvernement, 13 000 contrôleurs aériens et 50 000 agents de sécurité ont été contraints de travailler sans être payés.

Le secrétaire américain aux transports, Sean Duffy, a déclaré qu'il était possible qu'il demande une réduction de 20 % du trafic aérien si davantage de contrôleurs cessent de se présenter au travail. "J'évalue les données", a déclaré Sean Duffy. "Nous allons prendre des décisions en fonction de ce que nous voyons dans l'espace aérien."

Le sénateur républicain Ted Cruz a déclaré avoir été informé par la FAA que, depuis le début de la fermeture, les pilotes ont déposé plus de 500 rapports de sécurité concernant des erreurs commises par les contrôleurs aériens en raison de la fatigue.