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Les compagnies aériennes américaines s'envolent alors que les prix du pétrole chutent suite à l'annonce d'un cessez-le-feu de deux semaines en Iran
information fournie par Reuters 08/04/2026 à 10:35

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

8 avril - ** Les actions des compagnies aériennes américaines bondissent en début de séance alors que les prix du pétrole brut chutent après que les États-Unis et l'Iran ont convenu d'un cessez-le-feu de deux semaines

** L'annonce du cessez-le-feu intervient après plus d'un mois de combats qui ont fait grimper les prix du carburant en raison des craintes de perturbations prolongées de l'approvisionnement

** Les actions de United Airlines UAL.O ont augmenté de 8,8 %, celles de Delta Air Lines DAL.N de 6,8 % et celles d'American Airlines AAL.O de 7,5 %

** Southwest Airlines LUV.N en hausse de 8,2% et JetBlue Airways JBLU.O en hausse de 7,7%

** Le secteur mondial de l'aviation a été confronté à la hausse des prix du carburant, qui a entraîné une augmentation des coûts d'exploitation et une réduction des marges, après que les tensions au Moyen-Orient ont perturbé le détroit d'Ormuz - un corridor clé pour le transport du pétrole

** Le sous-indice Dow Jones des compagnies aériennes américaines .DJUSAR a baissé de 15,7 % depuis le début de l'année

Pétrole et parapétrolier

Valeurs associées

AMERICAN AIRLINE
10,8100 USD NASDAQ -0,83%
DELTA AIR LINES
65,620 USD NYSE -1,71%
JETBLUE AIRWAYS
4,5500 USD NASDAQ +0,66%
SOUTHWEST AIRLIN
37,880 USD NYSE +0,72%
UNITED AIRLINES
89,2900 USD NASDAQ -1,85%
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