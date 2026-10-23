Les compagnies aériennes américaines reculent alors que le prix du pétrole grimpe, les attaques des Houthis attisant les craintes concernant l'approvisionnement au Moyen-Orient

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23 octobre - ** Les actions des compagnies aériennes américaines reculent alors que les cours du pétrole ont bondi d’environ 4% jeudi pour atteindre leur plus haut niveau depuis cinq mois, les attaques des Houthis en Arabie saoudite faisant craindre des perturbations dans l’approvisionnement énergétique en provenance de cette région exportatrice clé

** Les contrats à terme sur le Brent .LCOc1 ont progressé de 4,35 dollars, soit 4,0%, pour clôturer à 113,17 dollars le baril, tandis que le brut américain West Texas Intermediate

.CLc1 a gagné 2,32 dollars, soit 2,4%, pour clôturer à 99,47 dollars

** Les actions de JetBlue JBLU.O et de Delta Air Lines

DAL.N ont reculé de près de 5%

** American Airlines AAL.O , United Airlines UAL.O , Southwest Airlines LUV.N et Alaska Air ALK.N ont reculé de 4% à 6%