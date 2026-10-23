 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les compagnies aériennes américaines reculent alors que le prix du pétrole grimpe, les attaques des Houthis attisant les craintes concernant l'approvisionnement au Moyen-Orient
information fournie par Reuters 23/10/2026 à 16:49

Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

23 octobre - ** Les actions des compagnies aériennes américaines reculent alors que les cours du pétrole ont bondi d’environ 4% jeudi pour atteindre leur plus haut niveau depuis cinq mois, les attaques des Houthis en Arabie saoudite faisant craindre des perturbations dans l’approvisionnement énergétique en provenance de cette région exportatrice clé

** Les contrats à terme sur le Brent .LCOc1 ont progressé de 4,35 dollars, soit 4,0%, pour clôturer à 113,17 dollars le baril, tandis que le brut américain West Texas Intermediate

.CLc1 a gagné 2,32 dollars, soit 2,4%, pour clôturer à 99,47 dollars

** Les actions de JetBlue JBLU.O et de Delta Air Lines

DAL.N ont reculé de près de 5%

** American Airlines AAL.O , United Airlines UAL.O , Southwest Airlines LUV.N et Alaska Air ALK.N ont reculé de 4% à 6%

Pétrole et parapétrolier

Valeurs associées

ALASKA AIR GROUP
34,385 USD NYSE -2,87%
AMERICAN AIRLINE
12,1100 USD NASDAQ -3,89%
DELTA AIR LINES
76,770 USD NYSE -3,15%
JETBLUE AIRWAYS
2,6250 USD NASDAQ -0,94%
SOUTHWEST AIRLIN
41,745 USD NYSE -0,65%
UNITED AIRLINES
97,9300 USD NASDAQ -3,99%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
116,75 +3,39%
CAC 40
7 782,82 -0,36%
Or
3 993,62 0,00%
TOTALENERGIES
83,45 +4,34%
EUR/USD SPOT
1,12038 0,00%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank