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Les compagnies aériennes américaines reculent alors que le prix du pétrole grimpe en raison des inquiétudes liées au détroit d'Ormuz
information fournie par Reuters 10/08/2026 à 17:42
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Actualités)

10 août - ** Les actions des compagnies aériennes américaines reculent alors que les cours du pétrole bondissent de près de 2% ce lundi, après que l'Iran a exigé que les États-Unis satisfassent à plusieurs exigences avant de rouvrir le détroit d'Ormuz

** Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 progressent de 3% à 86,05 dollars le baril, tandis que le West Texas Intermediate américain CLc1 avance de 3,1% à 80,62 dollars le baril

** Les actions de JetBlue JBLU.O et de Frontier ULCC.O ont reculé de plus de 5%, tandis que celles de Delta Air Lines

DAL.N ont perdu 1,5%

** American Airlines AAL.O , United Airlines UAL.O , Southwest Airlines LUV.N et Alaska Air ALK.N reculent de 2% à 4% ** Compte tenu des variations de la séance, l'indice S&P Composite 1500 des compagnies aériennes de transport de passagers .SPCOMAIR affiche une hausse d'environ 17% depuis le début de l'année

Pétrole et parapétrolier

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SOUTHWEST AIRLIN
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