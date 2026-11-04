Les compagnies aériennes américaines progressent alors que la baisse des cours du pétrole apaise les craintes liées aux coûts du carburant

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

4 novembre - ** Les actions des compagnies aériennes américaines progressent après une baisse de 9 % du prix du pétrole brut , apaisant les inquiétudes liées aux coûts du carburant, une dépense majeure pour les transporteurs

** Les investisseurs attendent la prochaine réaction de Washington dans le conflit avec l'Iran après que les républicains ont perdu le contrôle du Congrès lors des élections de mi-mandat

** JetBlue Airways JBLU.O et Alaska Airlines ALK.N progressent respectivementde 13,7 % et 9,5 %

** American Airlines AAL.O progresse de 7,4 %, tandis que Southwest Airlines LUV.N affiche une hausse de 7 %

** Delta Airlines DAL.N et United Airlines UAL.O ont progressé respectivement d'environ 6,5 % et 8 %

** En tenant compte des hausses enregistrées en séance, le sous-indice Dow Jones des compagnies aériennes américaines

.DJUSAR affiche une hausse de 5,3 % depuis le début de l'année