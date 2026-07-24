Les compagnies aériennes américaines pourront bénéficier de 2,2 milliards de dollars de remboursements pour moderniser leurs avions afin de remédier aux interférences sans fil

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Les grandes compagnies aériennes américaines devront moderniser leurs avions d’ici fin 2030 afin de remédier aux interférences sans fil potentielles suite à une nouvelle mise aux enchères de fréquences sans fil, mais elles pourront bénéficier de remboursements pouvant atteindre 2,2 milliards de dollars pour couvrir ces coûts, a annoncé vendredi l’Administration fédérale de l’aviation (FAA).

La FAA exige que tous les altimètres répondent aux exigences de performance de nouvelle génération afin de pallier les interférences causées par les signaux 5G dans le spectre, qui pourraient entraîner des mesures inexactes.