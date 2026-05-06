Les compagnies aériennes américaines ont dépensé 1,8 milliard de dollars de plus en carburant en mars, en raison de la flambée des prix

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Les grandes compagnies aériennes américaines ont dépensé un peu plus de 5 milliards de dollars en kérosène en mars, soit une hausse de 56 % et 1,8 milliard de dollars de plus qu'en février, a indiqué le ministère américain des Transports.

Le prix du gallon de carburant s'élevait à 3,13 dollars en mars, soit une hausse de 74 cents et de 31 % par rapport à février. La consommation de carburant a augmenté de 20 % en mars. Les transporteurs aériens du monde entier sont confrontés à la flambée des prix du kérosène depuis que les frappes américano-israéliennes contre l'Iran ont perturbé le trafic dans le détroit d'Ormuz, dans le cadre de la pire crise que le secteur du transport aérien ait connue depuis la pandémie de COVID-19 .