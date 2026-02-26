 Aller au contenu principal
Les compagnies aériennes américaines gagnent du terrain grâce à la baisse des prix du pétrole
information fournie par Reuters 26/02/2026 à 16:34

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

26 février - ** Les actions des compagnies aériennes américaines augmentent dans la matinée en raison de la baisse des prix du pétrole **Les prix du pétrole ont baissé d'environ 1,5% () suite à la plus forte augmentation des stocks de brut aux Etats-Unis en trois ans et aux progrès réalisés dans les négociations entre les Etats-Unis et l'Iran sur le conflit nucléaire

** Les contrats à terme sur le Brent .LCOc1 ont baissé de 95 cents, soit 1,3%, à 69,90 dollars le baril, tandis que les contrats à terme sur le WTI .CLc1 ont baissé de 1,06 dollar, soit 1,6%, à 64,36 dollars

** Le kérosène, un produit pétrolier raffiné, représente une part importante des coûts d'exploitation des compagnies aériennes, et même des variations de prix modestes peuvent affecter leur rentabilité

** American Airlines AAL.O en hausse de 4,4 %, United Airlines UAL.O en hausse de 3,4 %, Delta Air Lines DAL.N en hausse de 2,7 %, Southwest Airlines LUV.N en hausse de près de 2 %

** L'indice Dow Jones des compagnies aériennes américaines

.DJUSAR en hausse de 1,5% sur la journée

Pétrole et parapétrolier

Valeurs associées

AMERICAN AIRLINE
14,0701 USD NASDAQ +5,63%
DELTA AIR LINES
70,890 USD NYSE +2,21%
Pétrole Brent
71,80 USD Ice Europ +1,17%
Pétrole WTI
66,09 USD Ice Europ +0,84%
SOUTHWEST AIRLIN
50,720 USD NYSE +1,64%
UNITED AIRLINES
117,1400 USD NASDAQ +3,78%
