Les compagnies aériennes américaines gagnent du terrain grâce à la baisse des prix du pétrole

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

26 février - ** Les actions des compagnies aériennes américaines augmentent dans la matinée en raison de la baisse des prix du pétrole **Les prix du pétrole ont baissé d'environ 1,5% () suite à la plus forte augmentation des stocks de brut aux Etats-Unis en trois ans et aux progrès réalisés dans les négociations entre les Etats-Unis et l'Iran sur le conflit nucléaire

** Les contrats à terme sur le Brent .LCOc1 ont baissé de 95 cents, soit 1,3%, à 69,90 dollars le baril, tandis que les contrats à terme sur le WTI .CLc1 ont baissé de 1,06 dollar, soit 1,6%, à 64,36 dollars

** Le kérosène, un produit pétrolier raffiné, représente une part importante des coûts d'exploitation des compagnies aériennes, et même des variations de prix modestes peuvent affecter leur rentabilité

** American Airlines AAL.O en hausse de 4,4 %, United Airlines UAL.O en hausse de 3,4 %, Delta Air Lines DAL.N en hausse de 2,7 %, Southwest Airlines LUV.N en hausse de près de 2 %

** L'indice Dow Jones des compagnies aériennes américaines

.DJUSAR en hausse de 1,5% sur la journée