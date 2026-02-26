Saint-Gobain vise un marge d'Ebitda de plus de 15% en 2026

Le logo de Saint-Gobain au siège de la société à La Défense

Saint-Gobain ‌a annoncé jeudi viser ​une marge d'Ebitda de plus de 15% en 2026, ​le groupe anticipant un premier semestre ​affecté par ⁠les conditions météorologiques extrêmes en ‌Europe et en Amérique du Nord depuis le ​début ‌de l'année.

Sur l'exercice 2025, ⁠le chiffre d'affaires du groupe français de matériaux de ⁠construction ‌progresse de 2,1% à ⁠46,5 milliards d'euros, "malgré la ‌dépréciation de la ⁠plupart des monnaies face à ⁠l'euro", ‌écrit-il dans un communiqué.

Son Ebitda ​atteint ‌7,20 milliards d'euros, en progression de 3,4% avec ​une marge stable à 15%.

Saint-Gobain dit ⁠par ailleurs avoir proposé un dividende de 2,30 euros par action pour 2025.

(Rédigé par Etienne Breban, édité par ​Augustin Turpin)