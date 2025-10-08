 Aller au contenu principal
Les compagnies aériennes américaines estiment qu'il est "impératif" que la FAA obtienne des résultats rapides dans la révision du système de contrôle du trafic aérien
information fournie par Reuters 08/10/2025 à 19:44

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Un groupe représentant les principales compagnies aériennes américaines a déclaré qu'il était impératif que la Federal Aviation Administration (FAA) réalise quelques "gains rapides" dans le cadre de la révision du système de contrôle du trafic aérien vieillissant, d'un montant de 12,5 milliards de dollars, selon une lettre consultée par Reuters mercredi.

Le directeur général d'Airlines for America, Chris Sununu, dans une lettre non publiée adressée au secrétaire aux transports Sean Duffy, a déclaré que la FAA devrait rapidement mettre en œuvre des projets de modernisation de l'espace aérien, acheter des simulateurs pour améliorer la formation des contrôleurs, installer des fibres de télécommunications et acheter de nouveaux radars et de nouvelles radios.

"Ces premières réalisations créeront des avantages tangibles pour les voyageurs et les expéditeurs, aideront à coordonner les messages sur les progrès réalisés et renforceront l'optimisme quant aux perspectives d'achèvement du projet", a écrit M. Sununu.

Valeurs associées

AMERICAN AIRLINE
11,7600 USD NASDAQ +0,86%
DELTA AIR LINES
56,980 USD NYSE +0,60%
SOUTHWEST AIRLIN
32,505 USD NYSE +0,36%
UNITED AIRLINES
97,4300 USD NASDAQ +0,81%
