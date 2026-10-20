 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les compagnies aériennes américaines en hausse alors que les cours du pétrole reculent après avoir atteint leur plus haut niveau depuis cinq mois
information fournie par Reuters 20/10/2026 à 17:22

Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

20 octobre - ** Les actions des compagnies aériennes américaines progressent alors que les cours du pétrole reculent après avoir atteint leur plus haut niveau depuis cinq mois, avec une baisse de 3 dollars le baril

** Les contrats à terme sur le Brent ont dépassé les 111 dollars le baril en début de séance, les investisseurs anticipant des perturbations de l'approvisionnement liées aux attaques des Houthis contre les infrastructures saoudiennes

** American Airlines AAL.O progresse de 7,2 %, tandis que Southwest Airlines LUV.N affiche une hausse de 5,3 %

** Jetblue Airways JBLU.O et Alaska Airlines ALK.N progressent respectivement de 6,2 % et 4 %

** Delta Airlines DAL.N et United Airlines UAL.O gagnent chacune environ 4,7 %

** En tenant compte des hausses enregistrées au cours de la séance, l'indice S&P Composite 1500 Airlines <.SPCOMAIR > affichait une baisse de près de 3 % depuis le début de l'année

Pétrole et parapétrolier

Valeurs associées

ALASKA AIR GROUP
34,815 USD NYSE +2,41%
AMERICAN AIRLINE
12,2600 USD NASDAQ +4,97%
DELTA AIR LINES
76,800 USD NYSE +2,88%
JETBLUE AIRWAYS
3,0000 USD NASDAQ +3,09%
SOUTHWEST AIRLIN
39,915 USD NYSE +2,85%
UNITED AIRLINES
98,5550 USD NASDAQ +3,09%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
7 838,49 -0,38%
Pétrole Brent
108,5 -0,62%
SOITEC
123,65 -3,74%
TOTALENERGIES
79,94 -0,73%
GENFIT
9 +8,30%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank