Les compagnies aériennes américaines en hausse alors que les cours du pétrole reculent après avoir atteint leur plus haut niveau depuis cinq mois

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

20 octobre - ** Les actions des compagnies aériennes américaines progressent alors que les cours du pétrole reculent après avoir atteint leur plus haut niveau depuis cinq mois, avec une baisse de 3 dollars le baril

** Les contrats à terme sur le Brent ont dépassé les 111 dollars le baril en début de séance, les investisseurs anticipant des perturbations de l'approvisionnement liées aux attaques des Houthis contre les infrastructures saoudiennes

** American Airlines AAL.O progresse de 7,2 %, tandis que Southwest Airlines LUV.N affiche une hausse de 5,3 %

** Jetblue Airways JBLU.O et Alaska Airlines ALK.N progressent respectivement de 6,2 % et 4 %

** Delta Airlines DAL.N et United Airlines UAL.O gagnent chacune environ 4,7 %

** En tenant compte des hausses enregistrées au cours de la séance, l'indice S&P Composite 1500 Airlines <.SPCOMAIR > affichait une baisse de près de 3 % depuis le début de l'année