Les compagnies aériennes américaines constatent l'impact de la fermeture du gouvernement sur les réservations de passagers, selon un groupe professionnel

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le directeur d'un groupe professionnel représentant les principales compagnies aériennes américaines a déclaré à Reuters mercredi que les transporteurs commençaient à constater une baisse des réservations de passagers, alors que la fermeture du gouvernement a atteint mercredi son 36e jour, un record.

"Nous avons commencé à observer, en tant qu'industrie, un recul des réservations de voyages il y a un peu plus d'une semaine et cela augmente un peu plus chaque jour", a déclaré Chris Sununu, qui dirige Airlines for America, qui représente American Airlines AAL.O , United Airlines UAL.O , Southwest Airlines LUV.N , Delta Air Lines DAL.N , JetBlue Airways

JBLU.O et d'autres grandes compagnies aériennes, ajoutant que les transporteurs ne constatent pas d'augmentation des annulations.

"Nous essayons d'encourager les gens à respecter leurs réservations et leurs projets de voyage."