Les compagnies aériennes américaines augmentent leurs tarifs en juillet

(Mises à jour)

12 août - ** Les actions des compagnies aériennes américaines augmentent après que l'indice des prix à la consommation ait révélé une hausse des tarifs aériens en juillet

** Les données montrent que les tarifs des compagnies aériennes ont augmenté de 4 % en juillet contre une baisse de 0,1 % le mois précédent, marquant la première augmentation d'une année sur l'autre et séquentielle en six mois

** Jetblue Airways JBLU.O , American Airlines AAL.O en hausse de près de 10%; United Airlines UAL.O , Delta Air Lines

DAL.N en hausse d'environ 9%; Southwest Airlines LUV.N en hausse de 4%

** Les principales compagnies aériennes ont réduit leur capacité afin d'augmenter les tarifs et de protéger leurs marges

** Les compagnies aériennes se sont également concentrées sur les ventes de sièges haut de gamme dans le contexte d'une baisse générale de la demande de voyages aux États-Unis.

** Les marges élevées et la forte demande de sièges haut de gamme aident à compenser le recul des dépenses des clients sensibles au prix

** À la dernière clôture, l'indice Dow Jones des compagnies aériennes américaines .DJUSAR a chuté de 9,32% depuis le début de l'année