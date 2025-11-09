Les compagnies aériennes américaines annulent 1460 vols alors que les problèmes de transport s'aggravent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Des problèmes de personnel dans le contrôle du trafic aérien retardent les vols dans 12 grandes villes américaines

La FAA impose des programmes de retard au sol; les vols d'Atlanta sont retardés de 282 minutes

Le secrétaire d'État aux transports, Sean Duffy, met en garde contre une réduction potentielle de 20 % du trafic aérien

Les compagnies aériennes américaines ont annulé 1460 vols au deuxième jour de la réduction des vols imposée par le gouvernement dans tout le pays et des milliers de vols ont été retardés, ce qui a entraîné des difficultés croissantes pour les voyageurs, alors que les absences des contrôleurs du trafic aérien ont augmenté dans le cadre de la fermeture du gouvernement fédéral.

L'Administration fédérale de l'aviation a fait état samedi d'importants problèmes de personnel dans le domaine du contrôle du trafic aérien, affectant 37 tours d'aéroport et autres centres et retardant les vols dans au moins 12 grandes villes américaines, dont Atlanta, Newark, San Francisco, Chicago et New York.

Quelque 6 000 vols ont été retardés samedi, contre 7 000 vendredi et 1 025 annulés.

La FAA avait enjoint aux compagnies aériennes de réduire de 4 % le nombre de vols quotidiens à partir de vendredi dans 40 grands aéroports en raison de problèmes de sécurité liés au contrôle du trafic aérien. Le shutdown, qui a atteint le chiffre record de 39 jours, a entraîné une pénurie de contrôleurs aériens qui, comme d'autres employés fédéraux, n'ont pas été payés depuis des semaines.

La réduction des vols devrait atteindre 6 % mardi , puis 10 % d'ici au 14 novembre.

Les absences des contrôleurs aériens ont incité la FAA à imposer des programmes de retard au sol dans neuf aéroports samedi, avec des retards de 282 minutes en moyenne pour les vols à Atlanta, l'un des aéroports les plus fréquentés des États-Unis.

Les réductions, qui ont commencé à 6 heures ET (1100 GMT) vendredi, concernent environ 700 vols des quatre plus grandes compagnies aériennes: American Airlines AAL.O , Delta Air Lines

DAL.N , Southwest Airlines LUV.N et United Airlines UAL.O .

Les quatre compagnies aériennes ont annulé à peu près le même nombre de vols samedi, conformément au mandat de la FAA, mais ont été contraintes d'annuler des vols supplémentaires en raison de problèmes de personnel dans le domaine du contrôle du trafic aérien.

En début de semaine, l'administrateur de la FAA, Bryan Bedford, a déclaré que 20 à 40 % des contrôleurs ne s'étaient pas présentés au travail au cours des derniers jours.

Lors d'un débat au Sénat américain vendredi, le sénateur Ted Cruz a imputé la fermeture du gouvernement aux problèmes de contrôle du trafic aérien. Ted Cruz, un républicain du Texas qui préside la commission sénatoriale du commerce, a déclaré qu'il avait appris que, depuis le début de la fermeture, les pilotes avaient déposé plus de 500 rapports de sécurité volontaires concernant des erreurs commises par les contrôleurs aériens en raison de la fatigue.

Le chef de la majorité sénatoriale, John Thune, a déclaré samedi que les discussions bipartites visant à mettre fin au shutdown avaient pris une tournure positive, mais aucun accord n'a été annoncé à l'issue de la journée de travail. Le Sénat tentera à nouveau sa chance lors d'une rare séance dominicale.

Pendant la fermeture du gouvernement , 13 000 contrôleurs aériens et 50 000 agents de sécurité ont été contraints de travailler sans être payés, ce qui a entraîné une augmentation de l'absentéisme. De nombreux contrôleurs aériens ont été informés jeudi qu'ils ne recevraient aucune rémunération pour une deuxième période de paie consécutive la semaine prochaine. Le secrétaire américain aux transports, Sean Duffy, a déclaré qu'il pourrait exiger une réduction de 20 % du trafic aérien si un plus grand nombre de contrôleurs cessent de se présenter au travail. "J'évalue les données", a déclaré Sean Duffy. "Nous allons prendre des décisions en fonction de ce que nous voyons dans l'espace aérien" L'administration Trump a cité les problèmes de contrôle du trafic aérien alors que les républicains tentent de faire pression sur les démocrates du Sénat pour qu'ils soutiennent ce qu'ils appellent un projet de loi de financement du gouvernement "propre" et sans conditions. Les démocrates imputent le shutdown au refus des républicains de négocier sur les subventions à l'assurance maladie qui expireront à la fin de l'année.