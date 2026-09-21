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Les communications aériennes américaines avec la FAA sont « incroyablement peu sécurisées », selon un sénateur
information fournie par Reuters 21/09/2026 à 17:01
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'un commentaire de la FAA, de la réaction d'un sénateur et de détails supplémentaires aux paragraphes 1, 3, 5 à 8)

par David Shepardson

Un rapport publié lundi par un organisme de contrôle gouvernemental révèle que les communications entre les contrôleurs aériens américains et les avions commerciaux sont « incroyablement peu sécurisées » et que l’Administration fédérale de l’aviation (FAA) doit prendre des mesures pour faire face à ces menaces, a déclaré le sénateur Ron Wyden.

Le Government Accountability Office (GAO) a indiqué que la FAA n'avait pas achevé les évaluations des risques ni mis à jour la documentation de sécurité nécessaires pour faire face aux menaces d'usurpation d'identité et de brouillage, et qu'elle ne disposait pas d'une capacité de détection en temps réel pour toutes les menaces liées au spectre radioélectrique.

"Ce rapport qui donne à réfléchir, publié par le GAO, révèle que la technologie utilisée par les contrôleurs aériens pour communiquer avec les avions est incroyablement peu sécurisée, qu’elle peut être interceptée, usurpée et brouillée, et que des pirates informatiques et des gouvernements étrangers peuvent exploiter ces vulnérabilités pour perturber le trafic aérien, voire mettre les passagers en danger", a déclaré M. Wyden.

Le rapport indique que des pirates informatiques pourraient transmettre aux avions de fausses annulations d’autorisations ou d’autres messages susceptibles d’entraîner des retards de vols, des perturbations de l’espace aérien ou des problèmes de sécurité.

Wyden a ajouté: "Le fait que la FAA n’exige pas du secteur aéronautique qu’il utilise des communications sécurisées constitue une menace majeure pour la sécurité nationale des États-Unis, pour notre économie et pour la sécurité des passagers."

La FAA n’a pas immédiatement réagi.

Deux systèmes d’envoi de messages aux aéronefs ont été développés avant que les mesures modernes de cybersécurité ne se généralisent et ne disposent pas de mécanismes de chiffrement communs.

En réponse au rapport, la FAA a déclaré qu’elle souscrivait aux neuf recommandations du GAO.

« À mesure que les aéronefs et les opérations aériennes deviennent de plus en plus interconnectés, les vulnérabilités cybernétiques et électromagnétiques font peser des risques croissants sur les systèmes critiques, notamment le contrôle du trafic aérien, les communications de données et l’avionique », a déclaré la FAA.

L’usurpation d’identité et le brouillage constituent un problème majeur en Europe pour les systèmes critiques de navigation par satellite.

L’Estonie et sa voisine, la Finlande, ont accusé la Russie d’avoir brouillé des appareils de navigation GPS dans l’espace aérien de la région, accusations que Moscou a niées. Un incident survenu en 2025 a impliqué un avion de combat espagnol à bord duquel se trouvait le ministre de la Défense du pays.

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