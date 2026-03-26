Les commissions de la Chambre des représentants des États-Unis approuvent des réformes radicales en matière de sécurité aérienne

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'un deuxième vote en commission aux paragraphes 3 à 8, changement de l'identifiant de l'article pour USA-AVIATION/SAFETY) par David Shepardson

Deux commissions de la Chambre des représentants des États-Unis ont voté à l'unanimité l'adoption d'une réforme radicale de la sécurité aérienne visant à répondre aux dizaines de recommandations émises après la collision de janvier 2025 entre un avion régional d'American Airlines AAL.O et un hélicoptère Black Hawk de l'armée américaine, qui a fait 67 morts.

La commission des forces armées de la Chambre des représentants a voté par 53 voix pour exiger l'installation de technologies de prévention des collisions sur tous les avions militaires d'ici 2031, à l'exception des chasseurs, des bombardiers et des drones.

La commission des transports et de l'infrastructure de la Chambre des représentants a voté séparément, par 62 voix **pour**, l'obligation d'équiper les avions et les hélicoptères de technologies d'atténuation des collisions. La législation s'attaque aux lacunes de la culture de sécurité de l'administration fédérale de l'aviation, améliore la formation et les procédures de contrôle du trafic aérien et renforce la sécurité de l'espace aérien autour de l'aéroport national Reagan Washington, où la collision mortelle s'est produite.

Le National Transportation Safety Board (NTSB) a déclaré que la législation en matière de sécurité, appelée ALERT Act, **répond aux** 50 recommandations qu'il avait formulées après la collision en vol. La présidente du NTSB, Jennifer Homendy, a qualifié cette mesure d'historique, affirmant que c'était la première fois que des commissions du Congrès approuvaient une loi répondant à l'ensemble des recommandations formulées par le conseil à la suite d'une catastrophe aérienne majeure.

Le projet de loi prévoit également l'utilisation d'un système de sécurité connu sous le nom d'ADS-B d'ici à la fin de l'année 2031. Le projet de loi prévoit un examen de la fréquence des vols à l'aéroport national Reagan, qui possède la piste la plus fréquentée du pays, afin de déterminer s'il est en mesure de gérer le trafic actuel.

Le mois dernier, la Chambre des représentants n'a pas réussi à adopter un autre projet de loi sur l'aviation, après que le Pentagone eut retiré son soutien et malgré les appels des législateurs et des familles des victimes de la collision de l'avion d'American Airlines, la pire catastrophe aérienne aux États-Unis depuis 2001.

La loi ROTOR avait été adoptée à l'unanimité par le Sénat américain en décembre. Toutefois, en vertu des règles de la procédure accélérée conçues pour accélérer la législation, le projet de loi devait obtenir une majorité des deux tiers à la Chambre des représentants pour être adopté, ce qui n'a pas été le cas.

Si la Chambre adopte la loi ALERT, la Chambre et le Sénat se réuniront probablement pour **aplanir les divergences** entre les deux projets de loi avant qu'une mesure ne devienne une loi.