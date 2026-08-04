Les commandes industrielles américaines ont reculé de manière inattendue en juin

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Les nouvelles commandes de biens industriels aux États-Unis ont reculé de manière inattendue en juin, mais la demande dans d'autres secteurs est restée solide, les entreprises continuant à renforcer leurs investissements dans les infrastructures d'intelligence artificielle.

Les commandes industrielles ont reculé de 0,3 % après une baisse révisée à 1,1 % en mai, a indiqué mardi le Bureau du recensement du département du Commerce. Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur un rebond de 0,2 % des commandes après une baisse de 1,3 % en mai, selon les chiffres précédemment publiés. Les commandes ont augmenté de 5,3 % en glissement annuel en juin. Le secteur manufacturier, qui représente 9,4 % de l’économie, bénéficie d’un élan favorable lié au développement de l’IA, bien que la guerre au Moyen-Orient mette à rude épreuve les chaînes d’approvisionnement et maintienne les prix des intrants à un niveau élevé.

L'anticipation des commandes par les entreprises, soucieuses d'éviter les pénuries et la hausse des prix liées au conflit entre les États-Unis, Israël et l'Iran, contribue également à cette progression. Une enquête publiée lundi par l’Institute for Supply Management a montré que le secteur manufacturier s’était développé pour le septième mois consécutif en juillet.

Les commandes d’avions et de pièces détachées destinés à la défense ont reculé de 7,2 % en juin. Les commandes de machines pour les mines, les champs pétroliers et les gisements de gaz ont chuté de 27,2 %. Dans l’ensemble, les commandes de machines ont toutefois progressé de 0,3 %.

Les commandes d’ordinateurs et de produits électroniques ont bondi de 3,2 % et ont progressé de 13,9 % en glissement annuel. Les commandes d’équipements électriques, d’appareils électroménagers et de composants ont augmenté de 1,6 %. Des hausses ont été enregistrées pour les métaux de base, les véhicules à moteur, les pièces détachées et les remorques, ainsi que pour les avions commerciaux et leurs pièces détachées. Le Bureau du recensement a également indiqué que les commandes de biens d’équipement non destinés à la défense, hors avions, qui sont considérées comme un indicateur des projets d’investissement des entreprises en matière d’équipement, ont augmenté de 1,2 % en juin, contre une estimation de 0,9 % communiquée la semaine dernière. Les livraisons de ces biens d’équipement dits « de base » ont progressé de 2,0 %, contre 1,9 % annoncé précédemment. Le gouvernement a indiqué la semaine dernière que les dépenses des entreprises en équipements avaient progressé à un rythme soutenu au deuxième trimestre, enregistrant ainsi leur deuxième trimestre consécutif de croissance à deux chiffres.