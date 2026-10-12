Les commandes de Nordex grimpent de près de 30% au 3e trimestre

Au 3e trimestre 2026, le groupe Nordex a enregistré 2 810 MW de commandes dans le segment Projets (hors activités de Services), soit une hausse de 29,5% en glissement annuel. Sur les neuf premiers mois de l'année 2026, les prises de commandes du fabricant d'éoliennes ont atteint un total de 7 733 MW, en progression de 16,1% sur un an.

Le prix de vente moyen par mégawatt de capacité (ASP) s'est établi à 0,90 million d'euros par MW sur ce trimestre (contre 0,93 MEUR/MW il y a un an) et à 0,93 MEUR par MW sur les neuf premiers mois de 2026 (contre 0,92 MEUR/MW un an avant à la même période). Cette évolution s'explique principalement par le périmètre des projets et la répartition géographique, tandis que les prix sont restés stables.

Turquie et Etats-Unis : moteurs de la croissance mondiale de Nordex

De plus, entre juillet et septembre 2026, les clients ont commandé un total de 427 éoliennes pour des projets répartis dans 10 pays. Les marchés individuels les plus porteurs ont été la Turquie, l'Allemagne et les Etats-Unis.

"Nos prises de commandes se diversifient de plus en plus à l'échelle mondiale, et le 3e trimestre le confirme. La Turquie arrive en tête avec plus de 900 MW, et aux Etats-Unis, nous avons désormais enregistré plus de 1,3 GW depuis le début de l'année. Nous prévoyons que la part internationale continuera de croître à mesure que nous concrétiserons notre portefeuille de projets au cours des prochains trimestres, tandis que la dynamique des commandes reste soutenue en Europe et en Allemagne", déclare José Luis Blanco, PDG du groupe Nordex.