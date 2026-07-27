Les commandes de biens d'équipement de base aux États-Unis progressent, tandis que les livraisons enregistrent leur plus forte hausse depuis quatre ans et demi, dans un contexte d'essor des investissements dans l'intelligence artificielle

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails tirés du rapport et les commentaires des analystes)

* Les commandes de biens d'équipement de base ont augmenté de 0,9 % en juin; les chiffres de mai ont été révisés à la hausse

* Les livraisons de biens d'équipement de base bondissent de 1,9 %

* Le développement de l'IA soutient l'industrie manufacturière et l'économie dans son ensemble

par Lucia Mutikani

Les nouvelles commandes de biens d'équipement clés fabriqués aux États-Unis ont fortement augmenté en juin, tandis que les livraisons ont enregistré leur plus forte hausse en quatre ans et demi, les entreprises ayant intensifié leurs dépenses en matière d'intelligence artificielle, ce qui suggère que l'économie a maintenu un rythme de croissance assez soutenu au deuxième trimestre. Le rapport publié lundi par le ministère du Commerce a également fait état de révisions à la hausse des données du mois de mai. Le développement de l’IA contribue à limiter l’impact négatif sur l’économie de la guerre qui dure depuis cinq mois au Moyen-Orient et des droits de douane persistants imposés par l’administration Trump sur les importations, soutenant ainsi le secteur manufacturier. La hausse générale des commandes et des livraisons de biens d’équipement dits "de base" le mois dernier a été alimentée par une forte demande en ordinateurs et produits électroniques, ainsi qu’en équipements électriques, appareils électroménagers et composants.

"Les marchés boursiers sont toujours aux prises avec les valorisations de bon nombre de ces entreprises technologiques, mais une chose est certaine: les dépenses d’investissement des entreprises américaines maintiennent l’économie à flot malgré la prudence qui règne dans d’autres secteurs, engendrée par l’incertitude liée à la guerre au Moyen-Orient et la hausse des prix de l’énergie", a déclaré Christopher Rupkey, économiste en chef chez FWDBONDS.

Les commandes de biens d’équipement non liés à la défense, hors aéronefs – un indicateur étroitement surveillé des dépenses des entreprises – ont progressé de 0,9 % le mois dernier, après une hausse révisée à la hausse de 1,9 % en mai, a indiqué le Bureau du recensement du département du Commerce. Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur une progression de 0,8 % des commandes de biens d’équipement de base, après un bond de 1,4 % annoncé précédemment pour le mois de mai. Les commandes de biens d’équipement de base ont progressé de 9,3 % en glissement annuel en juin.

Les commandes d’ordinateurs et de produits électroniques ont bondi de 3,1 % après avoir rebondi de 1,2 % en mai. Les commandes d’équipements électriques, d’appareils électroménagers et de composants ont progressé de 0,9 % après une hausse de 0,2 % en mai. Les commandes de métaux de base ont progressé de 1,1 %, mais celles de produits métalliques transformés ont reculé de 0,5 %.

Les commandes de machines ont reculé de 0,1 %. Les livraisons de biens d’équipement de base, qui entrent dans le calcul de la composante "dépenses des entreprises en équipements" du rapport sur le produit intérieur brut, ont bondi de 1,9 % le mois dernier, après avoir progressé de 0,2 % en mai.

Cette progression, la plus forte enregistrée depuis décembre 2021, a été tirée par les ordinateurs et les produits électroniques, ainsi que par les machines. Les livraisons d’équipements électriques, d’appareils électroménagers et de composants, ainsi que celles de métaux de base, ont affiché de solides hausses. Les commandes de biens d’équipement non destinés à la défense ont augmenté de 1,2 % et les livraisons de ces biens ont progressé de 1,5 %.

Les actions à Wall Street s’échangeaient à la hausse, la trêve entre les États-Unis et l’Iran ayant fait baisser les cours du pétrole. Le dollar est resté stable face à un panier de devises. Les rendements des bons du Trésor américain étaient pour la plupart en baisse. UNE CROISSANCE À DEUX CHIFFRES PRÉVUE POUR LES DÉPENSES D'ÉQUIPEMENT Le gouvernement doit publier jeudi son estimation préliminaire de la croissance du PIB au deuxième trimestre. Une enquête de Reuters auprès d’économistes estime que l’économie a progressé à un taux annualisé de 2,1 % au dernier trimestre, ce qui correspondrait au rythme du premier trimestre et s’inscrirait dans le discours de la Réserve fédérale sur la résilience de l’économie.

La banque centrale américaine devrait maintenir mercredi son taux d’intérêt de référence au jour le jour dans une fourchette comprise entre 3,50 % et 3,75 %, même si quelques économistes estiment qu’une hausse des coûts d’emprunt ne peut être exclue.

D'autres économistes ont fait valoir que la vigueur des dépenses d'équipement, tirée par l'intelligence artificielle, constituait une arme à double tranchant pour la Fed. "D’un côté, des dépenses d’investissement soutenues favorisent l’activité économique et la productivité", a déclaré Priscilla Thiagamoorthy, économiste senior chez BMO Capital Markets. "D’autre part, les responsables de la Fed ont récemment souligné que l’essor actuel des investissements liés à l’IA pourrait entretenir les pressions inflationnistes."

Les économistes s’attendaient à un nouveau trimestre de croissance à deux chiffres des dépenses des entreprises en équipements.

"Cette vigueur ne se limite pas à l’essor des dépenses d’investissement dans l’IA, mais reflète également un rebond des dépenses des entreprises en matière de véhicules", a déclaré Bernard Yaros, économiste en chef pour les États-Unis chez Oxford Economics.

Les commandes de biens durables, c’est-à-dire des articles allant des grille-pain aux avions et destinés à durer trois ans ou plus, ont rebondi de 0,3 % le mois dernier après avoir chuté de 4,0 % en mai. Cette hausse modérée s’explique par une baisse de 0,2 % des commandes d’équipements de transport, dans un contexte de recul de 0,6 % de la demande de véhicules à moteur et de pièces détachées.

Les commandes d’avions civils, un segment très volatil, ont augmenté de 3,7 %. Boeing BA.N a indiqué sur son site web avoir reçu 121 commandes d’avions commerciaux, contre 27 en mai, même si environ 102 concernaient des 737 MAX, des appareils moins onéreux.

Les livraisons de biens durables ont augmenté de 0,7 % en juin, après une hausse de 1,1 % le mois précédent. Au-delà de l’essor des dépenses liées à l’IA, les économistes s’attendaient à ce que le secteur manufacturier, qui représente environ 9,4 % de l’économie, soit soutenu par la reconstitution des stocks des entreprises ainsi que par les remboursements d’impôts.

La reconstitution des stocks en prévision de pénuries et d’une hausse des prix due à la guerre menée par les États-Unis contre l’Iran a également contribué en partie à la vigueur des commandes de biens durables.

Les stocks ont été réduits pendant quatre trimestres consécutifs.

"Le plan de relance budgétaire de l’année dernière augmente le rendement après impôt des investissements en capital éligibles, et cela restera un facteur favorable jusqu’à la fin de l’année", a déclaré M. Yaros. "Le principal risque réside dans le conflit intermittent entre les États-Unis et l’Iran, mais l’incertitude entourant le prix du pétrole ne semble pas avoir dissuadé les entreprises d’investir dans des équipements jusqu’à présent."

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