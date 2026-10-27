Les commandes de biens d'équipement de base aux États-Unis progressent en septembre ; les livraisons s'accélèrent

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Les nouvelles commandes de biens d'équipement clés fabriqués aux États-Unis ont augmenté en septembre et les livraisons de ces produits ont bondi, ce qui suggère que les dépenses des entreprises en équipements ont maintenu un rythme de croissance soutenu au troisième trimestre, même si des doutes grandissent quant au coût colossal du déploiement des infrastructures d'intelligence artificielle.

Les commandes de biens d'équipement hors défense et hors aéronefs, un indicateur étroitement suivi des dépenses des entreprises, ont progressé de 0,5 % le mois dernier, après un bond non révisé de 1,6 % en août, a indiqué mardi le Bureau du recensement du département du Commerce.

Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur une progression de 0,7 % de ces commandes dites “de biens d'équipement de base”.

Les livraisons de biens d’équipement de base, qui entrent dans le calcul de la composante “dépenses des entreprises en équipements” du produit intérieur brut, ont bondi de 1,2 % le mois dernier, après avoir progressé de 0,6 % en septembre.

Les dépenses des entreprises en équipements ont connu deux trimestres consécutifs de croissance à deux chiffres, largement alimentées par des investissements massifs dans l’intelligence artificielle, ce qui a contribué à soutenir l’industrie manufacturière et l’économie dans son ensemble.

Les économistes s’attendent à ce que l’estimation préliminaire du produit intérieur brut (PIB) publiée jeudi par le gouvernement indique que l’économie a progressé à un taux annualisé supérieur à 3,0 % au troisième trimestre. Mais les investisseurs se concentrent de plus en plus sur la hausse des coûts des projets à long terme dont le retour sur investissement est incertain. Les entreprises technologiques ont emprunté des sommes colossales au cours de l’année écoulée pour financer leurs dépenses en matière d’IA.