Les commandes de biens d'équipement de base aux États-Unis laissent entrevoir une croissance soutenue des dépenses des entreprises en matière d'équipements

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

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* Les commandes de biens d'équipement de base ont augmenté de 1,6 % en août; les livraisons de ces biens ont progressé de 0,6 %

* Les commandes de biens durables restent inchangées, freinées par la baisse des commandes d'avions, sujettes à de fortes fluctuations

par Lucia Mutikani

Les nouvelles commandes de biens d’équipement clés fabriqués aux États-Unis ont progressé plus que prévu en août et les chiffres du mois précédent ont été fortement révisés à la hausse, laissant entrevoir un nouveau trimestre de croissance robuste des dépenses des entreprises en équipements dans le cadre du développement des infrastructures d’intelligence artificielle.

Ce rapport optimiste publié vendredi par le ministère du Commerce fait suite à une enquête réalisée cette semaine par S&P Global, qui montrait une accélération de l’activité des entreprises en septembre. Mais des inquiétudes émergent quant à la pérennité de cette poussée de croissance tirée par l’IA. Certains dirigeants du secteur ont appelé à une réglementation de l’IA.

La hausse des prix du pétrole, des taux d'intérêt et des rendements des bons du Trésor américain à long terme, due au conflit au Moyen-Orient, va nuire au secteur manufacturier qui n'est pas lié à l'IA, ont averti certains économistes.

« Le boom des investissements dans l’IA est bien réel et il entraîne l’économie dans son sillage », a déclaré Christopher Rupkey, économiste en chef chez FWDBONDS. « Le seul risque pour l’économie est qu’à terme, toutes les dépenses d’équipement et la construction des centres de données seront achevées, et que le catalyseur de la croissance, une fois que cette bulle de l’IA aura cessé de gonfler, ne soit pas certain. Les dépenses d’investissement sont considérées comme un accélérateur de croissance, mais tôt ou tard, la musique s’arrêtera. »

Les commandes de biens d'équipement non destinés à la défense, hors aéronefs – un indicateur étroitement surveillé des dépenses des entreprises – ont bondi de 1,6 % le mois dernier, après une hausse révisée à la hausse de 0,6 % en juillet, a indiqué le Bureau du recensement du département du Commerce.

Les économistes interrogés par Reuters avaient prévu une hausse de 0,5 % de ces commandes dites « de biens d’équipement de base », après un chiffre inchangé annoncé précédemment pour juillet. Les commandes de biens d’équipement de base ont augmenté de 10,6 % en glissement annuel en août.

La hausse du mois dernier a été tirée par un rebond de 1,1 % des commandes d’équipements électriques, d’appareils électroménagers et de composants. Alors que les commandes globales d’ordinateurs et de produits électroniques sont restées inchangées, certains composants ont affiché une bonne tenue. Les commandes d’ordinateurs et de produits connexes ont bondi de 1,5 % et ont progressé de 20,1 % en glissement annuel. Les commandes d’équipements de communication ont progressé de 0,3 % et ont bondi de 35,8 % en glissement annuel.

FORTE CROISSANCE DES COMMANDES

Les commandes de machines ont augmenté de 1,1 %, tandis que celles de métaux de base ont bondi de 1,2 %. En revanche, les commandes de produits métalliques transformés ont reculé de 1,3 %. Les livraisons de biens d’équipement de base, qui entrent dans le calcul de la composante « dépenses des entreprises en équipements » du rapport sur le produit intérieur brut, ont augmenté de 0,6 % le mois dernier, après avoir progressé de 1,4 % en juillet.

Dans l’ensemble, les commandes de biens d’équipement hors défense ont progressé de 1,2 %, bien que les livraisons aient reculé de 1,3 % après les fortes hausses enregistrées les mois précédents. Les dépenses des entreprises en équipements ont affiché deux trimestres consécutifs de croissance à deux chiffres, contribuant ainsi au rythme de croissance annualisé de 1,5 % du PIB au deuxième trimestre. Les estimations de croissance pour le troisième trimestre se situent pour la plupart bien au-dessus d’un taux de 3,0 %.

« Nous sommes quelque peu sceptiques quant à la poursuite de la croissance des investissements hors IA au rythme actuel, étant donné que la reprise des intentions d’investissement en capital fixe dans le secteur manufacturier, telle que mesurée par les enquêtes régionales de la Fed, semble s’être stabilisée à peu près autour de sa moyenne à long terme », a déclaré Oliver Allen, économiste senior chez Pantheon Macroeconomics .

Ces solides performances économiques donnent à la Réserve fédérale la marge de manœuvre nécessaire pour relever encore ses taux d’intérêt dans le cadre de sa lutte contre l’inflation. La banque centrale américaine a relevé la semaine dernière son taux d’intérêt de référence au jour le jour de 25 points de base, le portant dans une fourchette de 3,75 % à 4,00 % – la première hausse en trois ans – et a laissé entendre que les coûts d’emprunt pourraient encore augmenter dans les mois à venir.

Les marchés financiers anticipent une probabilité d’environ 68,6 % d’une nouvelle hausse des taux le mois prochain, selon l’outil FedWatch du CME. Le dollar a reculé face à un panier de devises. Les rendements des bons du Trésor américain ont augmenté.

Les commandes de biens durables, c'est-à-dire les produits – allant du grille-pain à l’avion – destinés à durer au moins trois ans, sont restées inchangées le mois dernier après avoir progressé de 0,9 % en juillet. Elles ont été freinées par une baisse de 0,6 % des commandes d’équipements de transport.

Les commandes de véhicules automobiles et de pièces détachées ont reculé de 0,6 %, tandis que la composante volatile des commandes d’avions civils a chuté de 4,3 %. Boeing BA.N a indiqué sur son site web avoir reçu 15 commandes d’avions commerciaux, contre 38 en juillet.

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