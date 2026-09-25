Les commandes de biens d'équipement de base aux États-Unis laissent entrevoir une croissance soutenue des dépenses des entreprises en matière d'équipement

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des données sur la confiance des consommateurs et des commentaires d'analystes tout au long du texte)

* Les commandes de biens d'équipement de base ont augmenté de 1,6 % en août; les livraisons de ces biens ont progressé de 0,6 %

* Les commandes de biens durables sont restées inchangées, freinées par la baisse des commandes d’avions, sujettes à de fortes fluctuations

* La confiance des consommateurs recule à son plus bas niveau depuis quatre mois; les ménages anticipent une hausse de l'inflation au cours de l'année à venir

par Lucia Mutikani

Les nouvelles commandes de biens d’équipement clés fabriqués aux États-Unis ont augmenté plus que prévu en août et les données du mois précédent ont été fortement révisées à la hausse, laissant entrevoir un nouveau trimestre de croissance robuste des dépenses des entreprises en équipements, dans un contexte de développement des infrastructures d’intelligence artificielle.

Ce rapport optimiste publié vendredi par le ministère du Commerce fait suite à une enquête réalisée cette semaine par S&P Global , qui montrait une accélération de l’activité des entreprises en septembre. Mais des inquiétudes émergent quant à la pérennité de la demande liée à l’IA. Certains leaders du secteur ont appelé à une réglementation de cette technologie. On craint également que la hausse des prix du pétrole, des taux d’intérêt et des rendements des bons du Trésor américain à long terme, due au conflit au Moyen-Orient, ne nuise aux secteurs manufacturiers non liés à l’IA.

“Le boom des investissements dans l’IA est bien réel et il entraîne l’économie dans son sillage”, a déclaré Christopher Rupkey, économiste en chef chez FWDBONDS. “Les dépenses d’investissement sont considérées comme un accélérateur de croissance, mais tôt ou tard, la musique s’arrêtera.”

Les commandes de biens d’équipement hors défense, à l’exclusion des aéronefs, un indicateur étroitement surveillé des dépenses des entreprises, ont bondi de 1,6 % le mois dernier après une hausse révisée à la hausse de 0,6 % en juillet, a indiqué le Bureau du recensement du département du Commerce.

Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur une hausse de 0,5 % de ces commandes dites “de base” de biens d’équipement, après un chiffre inchangé annoncé précédemment pour juillet. Les commandes de base de biens d’équipement ont progressé de 10,6 % en glissement annuel en août.

La hausse du mois dernier a été tirée par un rebond de 1,1 % des commandes d’équipements électriques, d’appareils électroménagers et de composants. Alors que les commandes globales d’ordinateurs et de produits électroniques sont restées inchangées, les composants individuels ont affiché une bonne tenue.

Les commandes d’ordinateurs et de produits connexes ont bondi de 1,5 % et ont progressé de 20,1 % en glissement annuel. Les commandes d’équipements de communication ont augmenté de 0,3 % et ont bondi de 35,8 % en glissement annuel.

Les commandes de machines ont augmenté de 1,1 %, tandis que celles de métaux de première transformation ont bondi de 1,2 %. En revanche, les commandes de produits métalliques transformés ont reculé de 1,3 %. Outre l'intelligence artificielle, les dépenses des entreprises en équipements ont également été soutenues par les incitations fiscales prévues dans la grande réforme fiscale de l'année dernière, ainsi que par le fait que les entreprises ont anticipé leurs commandes pour éviter la hausse des prix due aux droits de douane à l'importation et au conflit au Moyen-Orient.

Certains économistes ont indiqué qu’il existait déjà des signes de ralentissement des dépenses d’investissement, soulignant une modération des indicateurs relatifs aux projets d’investissement dans les enquêtes régionales de la Réserve fédérale sur le secteur manufacturier.

“Nous tenons toutefois à souligner que le taux de croissance des nouveaux investissements pourrait ralentir alors que l’activité et les niveaux de dépenses sont déjà très élevés”, a déclaré Veronica Clark, économiste chez Citigroup. “Nous observons certains signes précurseurs indiquant que ce ralentissement de la croissance pourrait être en train de se produire dans les données récentes du secteur manufacturier.”

Les livraisons de biens d’équipement de base, qui entrent dans le calcul de la composante “dépenses des entreprises en équipements” du rapport sur le produit intérieur brut, ont augmenté de 0,6 % le mois dernier, après avoir progressé de 1,4 % en juillet.

Dans l’ensemble, les commandes de biens d’équipement hors défense ont progressé de 1,2 %, bien que les livraisons aient reculé de 1,3 % après les fortes hausses enregistrées les mois précédents. Les dépenses des entreprises en équipements ont affiché deux trimestres consécutifs de croissance à deux chiffres, une tendance que les économistes de JP Morgan et de Goldman Sachs estimaient s’être prolongée au troisième trimestre.

Goldman Sachs a revu à la hausse ses prévisions de croissance du PIB pour le trimestre juillet-septembre, passant d’un taux de 3,3 % à un taux annualisé de 3,4 %. L’économie avait progressé de 1,5 % au deuxième trimestre.

LES CONSOMMATEURS SE LANCENT DANS DES ACHATS ANTICIPÉS

Les estimations de croissance élevées pour ce trimestre reflètent également la vigueur des dépenses de consommation, malgré une inflation élevée résultant du conflit entre les États-Unis, Israël et l’Iran.

Les dépenses devraient rester élevées, en partie parce que les consommateurs anticipent leurs achats en prévision de nouvelles hausses de prix.

Une enquête “ ” de l’université du Michigan publiée vendredi a montré une amélioration des conditions d’achat de biens durables ce mois-ci, “en partie due à la perception selon laquelle effectuer ces achats dès maintenant aiderait les consommateurs à éviter des prix plus élevés à l’avenir”.

L’indice de confiance des consommateurs, issu de l’enquête “ Surveys of Consumers ”, a reculé à 48,1 en septembre, son plus bas niveau depuis quatre mois, contre 51,7 en août. Les anticipations d’inflation des consommateurs pour l’année à venir ont augmenté, passant de 4,0 % en août à 4,6 %.

La combinaison d’une forte demande et d’une inflation en hausse donne à la Réserve fédérale la marge de manœuvre nécessaire pour relever à nouveau ses taux d’intérêt cette année. La banque centrale américaine a relevé la semaine dernière son taux d’intérêt de référence au jour le jour de 25 points de base, le portant dans une fourchette de 3,75 % à 4,00 % – la première hausse en trois ans – et a laissé entrevoir de nouvelles hausses des coûts d’emprunt dans les mois à venir.

Les marchés financiers anticipent une probabilité d’environ 68,6 % d’une nouvelle hausse des taux le mois prochain, selon l’outil FedWatch du CME.

L’engouement pour l’IA stimule le moral des investisseurs, faisant oublier la hausse des cours du pétrole et celle des rendements des bons du Trésor américain. Les actions à Wall Street s’échangeaient en hausse. Le dollar s’est affaibli face à un panier de devises. Les rendements des bons du Trésor américain ont augmenté.

Les commandes de biens durables, c’est-à-dire les produits – allant des grille-pain aux avions – destinés à durer au moins trois ans, sont restées inchangées le mois dernier après avoir progressé de 0,9 % en juillet. Elles ont augmenté de 7,7 % en glissement annuel en août. Sur le mois, les biens durables ont été freinés par une baisse de 0,6 % des commandes d’équipements de transport.

Les commandes de véhicules automobiles et de pièces détachées ont baissé de 0,6 %, tandis que la composante volatile des commandes d’avions civils a chuté de 4,3 %. Boeing BA.N a indiqué sur son site web avoir reçu 15 commandes d’avions commerciaux, contre 38 en juillet.

Certains économistes se montrent optimistes quant à la capacité des investissements des entreprises à résister à la hausse des prix de l’énergie, marquée par des prix du diesel à des niveaux records, et à la hausse des coûts d’emprunt, grâce à des bénéfices solides.

“La nouvelle hausse des cours du pétrole et des rendements à long terme constitue un risque baissier, mais les investissements des entreprises en équipements devraient, pour l'instant, faire fi de ces risques”, a déclaré Bernard Yaros, économiste en chef pour les États-Unis chez Oxford Economics.

“Les marges bénéficiaires des entreprises atteignent des niveaux records et le boom des investissements dans l’IA s’étend de plus en plus aux biens durables, au-delà des équipements de traitement de l’information.”

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